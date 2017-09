Poljska občutila moč slovenskega zmaja

"Najpomembneje je, ko na koncu pogledaš na semafor, da si boljši vsaj za točko"

1. september 2017 ob 06:41

Helsinki - MMC RTV SLO

"Pri Sloveniji se vse začne in konča pri Goranu Dragiću," je že pred tekmo dejal poljski organizator igre Lukasz Koszarek. In napoved se je uresničila, saj je slovenski kapetan ob zmagi (90:81) navdušil s 30 točkami.

Poljska "playa", Koszarek in A. J. Slaughter, sta imela z motorjem igre slovenske reprezentance ogromno težav. Dragić je izvrstno vodil napad svojega moštva, zlahka prebijal prvo obrambno linijo nasprotnega moštva, se sprehajal po raketi in z iznajdljivimi prodori polnil poljski koš. Ko je preigral svojega obrambnega igralca, je brez večjih težav zaključeval prek visokih poljskih košarkarjev, se nekajkrat naslonil na in nato zaključil tudi ob 216 centimetrov visokem in 136 kilogramov težkem hrustu Przemyslwu Karnowskiju

Dragon (zmaj, op. P.), kot so Dragića poimenovali v ZDA – brez, da bi vedeli, da prihaja iz zmajevega mesta Ljubljane –, je že na prvi tekmi letošnjega EuroBasketa "bruhal ogenj". S 30 točkami je postavil strelski rekord na prvenstvih in le za tri točke zaostal za najučinkovitejšo predstavo slovenskega košarkarja na velikih tekmovanjih, Teomana Alibegovića, ki je pred 22 leti vpisal 33 točk. Prejšnji Dragićev najboljši dosežek je bil 28 točk, ki jih je prispeval na obračunu z Grčijo na domačem prvenstvu v Stožicah. Tedaj je bil izbran tudi v najboljšo peterko prvenstva.

Med polčasom nagovor soigralcem

"Glavna je zmaga, ki je zelo pomembna za samozavest, da ta raste in bo tako lažje na naslednjih tekmah," je dejal Dragić, ki je bil zadovoljen s predstavo Slovenije: "Vesel sem, da smo zmagali. Vedno je težko prebiti led. Videli smo, da so Poljaki dobra ekipa. Vedeli smo, kaj lahko pričakujemo. Trenerji so nas odlično pripravili. Prva tekma je vedno pomembna in zelo težka. Povedli smo že za 20 točk, a na koncu dobili nekakšen opomin, da se ne smeš nikoli sprostiti. Vseeno smo varno tekmo pripeljali do konca. Nismo prikazali najboljše igre, ampak smo vseeno kar dobro igrali."

Čeprav je Slovenija dobila 81 točk, je po mnenju enega največjih zvezdnikov letošnjega evropskega prvenstva bila obramba vseeno na kar visoki ravni: "Zadovoljen sem z igro. Mislim, da smo bili dobri tudi v obrambi. Po mojem mnenju najboljša tekma do zdaj, ko smo lepo prihajali iz obrambe v napad in odigrali kar nekaj protinapadov. Bil je kar visok ritem igre in tudi frekvenca napadov kar velika. Morda je tudi to razlog za veliko število točk predvsem v prvem delu. Zadovoljen sem, da smo kar dobro zaustavili njihove najnevarnejše igralce, na katere smo bili osredotočeni."

Med polčasom je soigralcem nekaj navodil dal tudi kapetan: "Povedal sem, da bo tretja četrtina zelo pomembna, saj bodo Poljaki zagotovo čvrsto začeli in da moramo pustiti sodnike, četudi bodo sodili bolj v njihovo korist, nas ne morejo premagati. Dobro smo začeli, nato malce padli, morda tudi zato, ker smo res sicer držali kar visok ritem skozi vso tekmo. Ob koncu smo si tudi malce sami krivi, da smo bili nervozni. Celo zadnjo četrtino niso bili v bonusu, mi pa smo naredili veliko osebnih, štiri ali pet napadov smo metali za tri, ko bi bilo bolj pametno, da bi dali žogo na tla in morda poskusili s prodori, jih spravili v bonus in tekmo odločili s prostimi meti."

"Na naslednji tekmi bo v ospredju pa nekdo drug"

Ko je nekoliko zadržano začel na pripravljalnih tekmah, a potem hitro pokazal, kaj pomeni tej reprezentanci, je dejal, da je tak načrt, da počasi stopnjuje formo, ki naj bi bila prava na prvenstvu. Glede na igro proti Poljski je 31-letni Ljubljančan izvrstno planiral: "To je še prezgodaj reči, če je šlo po načrtu, saj je za nami šele ena tekma. Če bi tak ritem zdržal ves turnir, bi bil najbolj vesel. Vem, da bo prišel tudi slabši dan, a takrat moramo skupaj stopiti kot prava ekipa. Dobre ekipe zmagajo tudi, ko imajo slab dan. Vsako tekmo bo nekdo drug v ospredju. Naslednjo dam morda dve točki, pa jih da "Donka" 40, nekdo drug pa deset. Ni pomembno, glavno je, da, ko pogledaš semafor in je konec tekme, si boljši vsaj za točko."

Zvezdnik Miamija je zelo zaželen sogovorec tudi pri tujih novinarjih. Fince je zanimala že napoved sobotnega dvoboja proti domačemu moštvu, ki se ga Dragić, čeprav bi raje videl, da bi bil že v petek in ne bi bil že drugi tekmovalni dan prost, veseli: "To je čar vsega. Vsak športnik, ne glede na to, ali gre za košarko, nogomet, rokomet ali kateri koli drugi šport, želi igrati pred polnimi tribunami. Ne glede na to ali gre za tvoje ali nasprotne navijače, te ponesejo."

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik