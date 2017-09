Ukrajina nima take kakovosti kot Slovenija, a je močno napredovala

Pred 20 leti Ukrajinci zadnjič ugnali Slovenijo

8. september 2017 ob 18:47

Carigrad - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu so pred vrati izločilni boji. Zdaj spodrsljaji niso več dovoljeni in vsak poraz iz Carigrada že pelje domov, slovenska ovira v osmini finala pa so ukrajinski košarkarji.

Tako kot so Slovenci (uspešno) odprli EuroBasket, ko so s Poljaki odigrali uvodno tekmo letošnjega turnirja, jih zdaj čaka še prvi dvoboj osmine finala, saj bo srečanje na sporedu že ob 12.30 po krajevnem času oziroma 11.30 po slovenskem. "To je termin tekem Lige ACB. Vsaj tri ure pred tekmo bo zajtrk, potem sestanek, igralci bodo šli nato nazaj v sobe, malo pretegnili noge in se preselili v dvorano. Tam bodo na ogrevanju imeli kakšen met več, saj ne bo treninga v dvorani. Tako je bilo tudi v Helsinkih in je delovalo. Fiba nam ni dala terminov za treninge, kot bi si jih želeli, a moramo iti dalje. Povsod so koši visoki 3,05 m in parket je isti," je o zgodnji uri tekme in neposrečenih terminih treningov - Slovenija je možnost preizkusa dvorane Sinan Erdem imela le v četrtek, a je trening izpustila - dejal Jaka Lakovič.



"Res je Ukrajina med najbolj ugodnimi nasprotniki, ki smo ga lahko dobili v osmini finala, a smo še vedno morda pod vtisom slabe predstave, ki so jo pokazali na pripravljalni tekmi proti nam v Opatiji. Zanimivo je bilo na letu proti Carigradu, ko so vsi zaspali, tudi selektor je že malce dremal, jaz pa sem ob njem pregledoval tekme Ukrajine in jo preučeval. Z enim očesom je tudi Igor spremljal dogajanje in mi je po določenem času dejal, da se je kar prebudil. Ukrajina je močno napredovala od tiste tekme v Opatiji in je povsem druga ekipa. Ogledal sem si njihove tekme in dobro igrajo. Realno je, da nimajo takšne kakovosti, kot jo imamo mi, a so resnično napredovali. Smo pa po drugi strani od Opatije velik napredek naredili tudi mi," je previden pri napovedi pomočnik selektorja.

Ukrajina že 20 let ni premagala Slovenije

To bo 13. medsebojni dvoboj Ukrajine in Slovenije, ki je z desetimi (zaporednimi) zmagami bistveno uspešnejša. Toda enkrat je klonila prav v treh dvobojih na evropskih prvenstvih. To je bilo leta 1997 v Španiji, uspešnejša pa je bila leta 2011 v Litvi in dve leti kasneje v Ljubljani, ko je dobila obračun za peto mesto, šesto pa je tudi najboljša uvrstitev Ukrajine na evropskih prvenstvih. Reprezentanci sta se pomerili tudi lani v kvalifikacijah, ko sta zasedli prvi mesti v skupini. Slovenci so dobili oba obračuna, v Celju so na krilih Zorana Dragića slavili s 84:77, v Kijevu pa z 69:80. Pred slabim mesecem sta skupaj s Hrvaško sodelovali na pripravljalnem turnirju v Opatiji, kjer je bila vrsta Igorja Kokoškova boljša z 78:67. Ukrajinci so na osmih pripravljalnih tekmah sicer premagali le skromno Romunijo.

V zadnjem krogu skupinskega dela si je Ukrajina priigrala izločilne boje. V Tel Avivu je najprej klonila pred Nemčijo (75:63) in Italijo (78:66), nato je z 88:81 ugnala Gruzijo, zaradi česar je bila v boju za četrto mesto uspešnejša od prav tako nekdanje sovjetske republike: visoko premoč je morala priznati Litvi (94:62), zatem pa je nadigrala Izrael (88:64). Ob odsotnosti Eugena Jeterja, Kirila Fesenka, Aleksa Lena in Sergija Gladirja je prvo ime Artem Pustovi, 218 centimetrov visoki center, ki je s 17,6 točke na tekmo z naskokom najboljši strelec. Drugi strelec je prav tako center, Vjačeslav Kravcov, ki je z Goranom Dragićem igral v Phoenixu, dosega pa po osem točk na dvoboj.

Igrati svojo igro, saj Ukrajina ne bo zdržala takega ritma

"Ukrajina igra moštveno košarko. Motor je Lukašov na poziciji organizatorja igre. Potem imajo izredno kakovostne visoke košarkarje, ki odlično zapirajo pot do obroča in tečejo v protinapad. V povprečju imajo na turnirju 20 podaj na tekmo, kar je veliko. Imajo dobre strelce z razdalje: Pustozvonova, Kolčenka in Otverčenka. Lipovi je legenda ukrajinske košarke in v obrambi ustavlja najboljše posameznike. V napadu ni izrazit strelec, temveč je vseeno nevaren in raznovrsten. Pod košema so Pustovi, Zajcev in Kravcov. Zajcev kot center lahko zadene tudi za tri, na kar bomo morali biti pozorni. Na poziciji štiri pa začenja Bobrov, ki je eden boljših atletov pri njih," je najnevarnejše posameznike izpostavil Lakovič.

Nekdanji slovenski kapetan, ki je zadnjo temo v reprezentančnem dresu odigral prav proti Ukrajini pred tremi leti, je za konec še dejal: "Glavni cilj bo seveda, da igramo svojo igro, hitro, dinamično in z agresivno obrambo na njihovih organizatorjih igre, saj ne morejo zdržati našega pritiska oziroma ritma, v napadu pa moramo izkoriščati svoje prednosti. Vzdušje v ekipi je odlično. Ob petih zmagah je vedno tako. Gradimo na teh zmagah, ki pa v soboto ne bodo pomenile nič, a nam nedvomno dajejo neki temelj."

EVROPSKO PRVENSTVO 2017

OSMINA FINALA, Carigrad

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA

Nedelja ob 11.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Ob 14.15:

SRBIJA - MADŽARSKA

Ob 17.45:

ŠPANIJA - TURČIJA

Ob 20.30:

HRVAŠKA - RUSIJA

Iz Carigrada

Tilen Jamnik