Odzivi so enotni: Slovenija je prava paša za oči

15. september 2017 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Navdušenje slovenskih navijačev nad igro svojih ljubljencev se je hitro razširilo tudi v druge države, kjer občudujejo predstave varovancev Igorja Kokoškova.

Srbski B92 piše, da je "Slovenija zgazila aktualnega prvaka Španijo in se zasluženo uvrstila v svoj prvi finale na velikih tekmovanjih. Videli smo šolo Igorja Kokoškova, njegovi varovanci so za tri točke metali nerealno dobro 14/25. Slovenija je prava paša za oči in se je zasluženo prebila v finale. Že od samega začetka turnirja igrajo najlepšo košarko, kar so pokazali tudi v finalu."

Podobno navdušeni so tudi na Hrvaškem, kjer večina še obžaluje hitri izpad njihove reprezentance v osmini finala proti Rusiji. Jutarnji je strnil misli: "Sosedom je uspelo to, kar smo mi sanjali. Lahkotnost, natančnost, čvrsta obramba in raznovrstnost v napadu so bili razlog, da je Slovenija senzacionalno prepričljivo potopila branilce naslova. Španci takega poraza ne pomnijo od leta 2005, ko jih je Francija v boju za bron premagala za 30 točk."

V Sloveniji vlada norišnica

Precej medijev je bilo navdušenih nad Luko Dončićem (11 točk, 12 skokov in 8 podaj). Številni so poudarjali, da sta 18-letniku zmanjkali le dve podaji do zgodovinskega trojnega dvojčka. Pri Indexu so prepričani, da je bil najboljši igralec, zapisali pa so še, da v Sloveniji vlada prava norišnica: "Čudežna Slovenija je razbila Španijo."

"Dončić končal španske sanje"

Razmerja na igrišču so bila popolnoma jasna, zato so podoben slog ubrali tudi v Španiji. Novinarji Marce so poudarili, da se je Slovenija z odlično igro prebila v svoj prvi finale. Poudarili so tudi nemoč furije v napadu: "Slovenska obramba je popolnoma onemogočila španski napad, hitro so pokrivali svoje igralce." Pri Asu so poudarili, da Dončić igra v Španiji: "Slovenec Dončić je končal evropske sanje Španije. To je res težka noč za špansko košarko." Poudarili so še, da je res težko dolgo vztrajati na vrhu Evrope in očitno prihaja nov čas."

Široka klop

Reuters je slovensko predstavo opisal kot "vrhunsko", pri spletni strani Evrolige pa so seveda precej prostora namenili košarkarjem, ki igrajo v tem tekmovanju, izpostavili pa so izjemno široko slovensko klop, saj je kar devet igralcev doseglo vsaj pet točk.

Evropa bo Slovenijo lahko na tem prvenstvu zadnjič občudovala v nedeljo zvečer, ko bo na vrsti tekma za zlato medaljo ...

S. J.