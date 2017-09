Polfinale: Rusija - Srbija (14' 26:32)

Finale v nedeljo ob 20.30

Slovenski košarkarji po veliki zmagi nad Španijo čakajo na nasprotnika v nedeljskem finalu evropskega prvenstva v Carigradu, ki bo zmagovalec dvoboja med Rusijo in Srbijo.

Reprezentanci sta se pomerili že v skupinskem delu, ko so bili s 75:72 boljši Rusi. Aleksej Šved je bil z 22 točkami najboljši strelec Rusov, medtem ko sta bila pri Srbih najučinkovitejša Bogdan Bogdanović in Boban Marjanović (19 točk). A to je bil edini poraz Srbije na prvenstvu, ki je nato nanizala pet zmag zapored.

Tudi Rusi so izgubili le enkrat, v skupinskem delu proti Latviji (69:84). Šved je s povprečno 24 točkami na tekmo najboljši strelec prvenstva, medtem ko je najboljši Srb Bogdanović s povprečjem 22,5 točke četrti.

Srbi so dobro odprli tekmo in povedli s 5:0, a je Rusija hitro odgovorila s šestimi točkami zapored. V nadaljevanju je sledila dokaj raztrgana igra na obeh straneh, nekoliko bolj zbrani so bili Srbi, ki so prek razpoloženega Bogdanovića v 6. minuti pobegnili na 14:8. Šved je s prvo trojko Ruse približal na 13:16, malo kasneje pa je Dmitrij Hvostov znižal na 17:18. Končnica je spet pripadla varovancem Saše Obradovića, ki so na prvi odmor odšli s prednostjo +5 (25:20).

Ko je Boban Marjanović v 14. minuti zadel za 32:26, je moral ruski selektor Sergej Bazarevič vzeti minuto odmora

KOŠARKA (M)



EVROPSKO PRVENSTVO 2017

POLFINALE, Carigrad

Danes ob 20.30:

RUSIJA - SRBIJA

-:- (20:25, -:-, -:-, -:-)



Španija - SLOVENIJA

72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 12:17)

P. Gasol 16, Rubio 13, M. Gasol 12 in 10 skokov, Rodriguez 9, W. Hernangomez in San Emeterio po 6, J. Hernangomez 5, Sastre 3, Oriola 2; Randolph in Dragić po 15, Prepelič 13, Vidmar 12, Dončić 11, 12 skokov in 8 podaj, Nikolić, Dimec in Blažič po 7, Zagorac 5.

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo.

