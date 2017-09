Polfinale: Rusija - Srbija (29' 52:64)

Finale v nedeljo ob 20.30

15. september 2017 ob 20:15,

zadnji poseg: 15. september 2017 ob 21:48

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji po veliki zmagi nad Španijo čakajo na nasprotnika v nedeljskem finalu evropskega prvenstva v Carigradu, ki bo zmagovalec dvoboja med Rusijo in Srbijo.

Reprezentanci sta se pomerili že v skupinskem delu, ko so bili s 75:72 boljši Rusi. Aleksej Šved je bil z 22 točkami najboljši strelec Rusov, medtem ko sta bila pri Srbih najučinkovitejša Bogdan Bogdanović in Boban Marjanović (19 točk). A to je bil edini poraz Srbije na prvenstvu, ki je nato nanizala pet zmag zapored.

Tudi Rusi so izgubili le enkrat, v skupinskem delu proti Latviji (69:84). Šved je s povprečno 24 točkami na tekmo najboljši strelec prvenstva, medtem ko je najboljši Srb Bogdanović s povprečjem 22,5 točke četrti.

Srbi so dobro odprli tekmo in povedli s 5:0, a je Rusija hitro odgovorila s šestimi točkami zapored. V nadaljevanju je sledila dokaj raztrgana igra na obeh straneh, nekoliko bolj zbrani so bili Srbi, ki so prek razpoloženega Bogdanovića v 6. minuti pobegnili na 14:8. Šved je s prvo trojko Ruse približal na 13:16, malo kasneje pa je Dmitrij Hvostov znižal na 17:18. Končnica je spet pripadla varovancem Saše Obradovića, ki so na prvi odmor odšli s prednostjo +5 (25:20).

Srbija ušla na +16

Ko je Boban Marjanović v 14. minuti zadel za 32:26, je moral ruski selektor Sergej Bazarevič vzeti minuto odmora. Ta ni pomagala, saj je Jović v 15. minuti povišal na +10 (36:26). Rusi so delovali izgubljeno, brezidejno v napadu, na drugi strani pa so Srbi pridno polnili njihov koš. Po protinapadu Bogdanovića za 40:26, je moral Bazarevič spet svoje varovance poklicati k sebi. Rusi so nadaljevali z meti iz obupa, tako da je Milan Mačvan zadel za +16 (42:26). Ruski mrk je s trojko prekinil Hvostov. Pri Srbih je bil izjemno razpoložen 221 cm visoki Marjanović, ki je zadeval, blokiral in podajal. Polčas se je končal z 48:34. Srbi so bili izrazito boljši pri metu za dve (67:44-odstotno) in pri skokih (19:12). Bogdanović in Marjanović sta dosegla po 13 točk, na drugistrani Šved 14, od tega sedem iz prostih metov.

Bogdanović je drugi polčas odprl s trojko in napovedal, da Srbi ne nameravajo popuščati niti za ped. Rusi so se ob agresivni iz gibljivi srbski obrambi precej mučili v napadu. Na drugi strani je Lučić v 25. minuti po alley oopu zabil za 57:41. A kot da bi visoko vodstvo nekoliko uspavalo Srbe, ki so si "privoščili igro" brez Bogdanovića in Marjanovića. Šved je najprej zadel trojko, nato pa sta po eno dodala še Vitalij Fridzon in Voroncevič, tako da je v 27. minuti semafor kazal le +5 (52:57). Obradović je vzel minuto odmora. Ta je pomagala, saj so Srbi z delnim nizom 7:0

KOŠARKA (M)



EVROPSKO PRVENSTVO 2017

POLFINALE, Carigrad

Danes ob 20.30:

RUSIJA - SRBIJA

-:- (20:25, 14:23, -:-, -:-)



Španija - SLOVENIJA

72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 12:17)

P. Gasol 16, Rubio 13, M. Gasol 12 in 10 skokov, Rodriguez 9, W. Hernangomez in San Emeterio po 6, J. Hernangomez 5, Sastre 3, Oriola 2; Randolph in Dragić po 15, Prepelič 13, Vidmar 12, Dončić 11, 12 skokov in 8 podaj, Nikolić, Dimec in Blažič po 7, Zagorac 5.

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo.

A. V.