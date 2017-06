EP v košarki: Grčija - Slovenija 16:14 (12')

Slovenija želi osvojiti najmanj tretje mesto

17. junij 2017 ob 17:42,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 18:23

Praga - MMC RTV SLO

Slovenske košarkarice po porazu s Francijo igrajo drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Ob 18. uri se je začela tekma z Grčijo.

Izbranke Damirja Grgića bodo skušale priti do prve zmage na premiernem EP-ju, nasproti jim stoji prvouvrščena ekipa v skupini C (prvo mesto si deli s Francijo), ki je včeraj premagala reprezentanco Srbije, branilko naslova.

Teja Oblak, osmoljenka na tekmi s Francijo, ki je zgrešila zadnji met za tri točke, je pred tekmo povedala: "Grčija je čisto drugačna ekipa kot Francozinje, ki so visoke igralke in igrajo veliko pod koš. Pri Grčiji pa je ravno obratno - so dobre strelke, pod košem niso toliko nevarne, morali bomo dobro zapirati mete od zunaj ter jim ne dovoliti, da se razigrajo. Dobro se gibljejo brez žoge."

Sistem tekmovanja

16 ekip je razdeljenih v štiri skupine po štiri reprezentance. Zmagovalka skupine se neposredno uvrsti v četrtfinale, drugo in tretjo ekipo pa čaka repasaž za četrtfinale. Cilj Slovenije je osvojiti najmanj tretje mesto.

EVROPSKO PRVENSTVO 2017

Praga, skupina C

2. KROG

Danes ob 18.00:

GRČIJA - SLOVENIJA

-:- (14:12, -:-, -:-, -:-)

Ob 20.30:

FRANCIJA - SRBIJA

3. KROG

Ponedeljek ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA

1. KROG:

SLOVENIJA - FRANCIJA

68:70 (9:18, 24:16, 15:14, 20:22)

SRBIJA - GRČIJA

60:69 (11:19, 19:16, 21:18, 9:16)

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

