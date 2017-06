Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 15 glasov Ocenite to novico! Slovenske košarkarice so v prvih dveh krogih dokazale, da so zasluženo med evropsko elito. Foto: EPA VIDEO Košarkarice so si privošč... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

EP v košarki: Srbija - Slovenija (polčas: 44:41)

Proti evropskim prvakinjam bo pomembna vsaka točka

19. junij 2017 ob 15:01,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 15:50

Praga - MMC RTV SLO

Branilke naslova Srbkinje so zadnje nasprotnice slovenskih košarkaric v predtekmovanju EP-ja v Pragi. Scenarijev je kar nekaj, od prvega mesta v skupini do zadnjega, ki pomeni pot domov.

Tekma se je začela ob 15.00, ob polčasu je 44:41 za Srbijo. Slovenija je sijajno odigrala prvo četrtino in tekmicam nasula kar 30 točk (21:30). Z delnim izidom 13:0 je Srbija v drugi četrtini obrnila potek dogajanja. Teja Oblak je v prvih 20 minutah dosegla 20 točk.

Slovenke so v prvih dveh krogih navdušile. V prvem krogu so tesno izgubile proti favorizirani Franciji, dan pozneje pa so dosegle zgodovinsko prvo zmago na evropskih prvenstvih.

Popolnoma drugačno razpoloženje je v taboru Srbije. Bronaste z zadnjih olimpijskih iger so doživele dva visoka poraza. Proti Franciji s 16 točkami razlike, proti Grčiji pa z devetimi.

V četrtfinale neposredno napredujejo prvouvrščene reprezentance iz štirih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa v torek čakajo repasaži.

Slovenija lahko za osvojitev drugega ali tretjega mesta v skupini celo izgubi tekmo s Srbijo, a ne za več kot pet točk in ob predpostavki, da v večernem obračunu Francija premaga Grčijo. Ob zmagi in idealnem razpletu je lahko Slovenija tudi prva v skupini. V tem primeru bi morala Grčija premagati Francijo z razliko do treh točk. Če Slovenija izgubi za šest točk in Francija premaga Grčijo, bi v krogu treh ekip o napredovanju odločal količnik med danimi in prejetimi koši, poraz za sedem točk ali več pa pomeni slovo od evropskega prvenstva.

Skupina C, v kateri nastopa Slovenija, se križa s skupino D, v kateri ima Belgija presenetljivo dve zmagi, Latvija in Rusija sta polovično uspešni, Črna gora pa je še brez zmage.

EVROPSKO PRVENSTVO, Praga, skupina C, 3. krog, danes ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

-:- (21:30, 23:11, -:-, -:-)

Ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA

Vrstni red: Francija 4, Grčija in Slovenija po 3, Srbija 2.

R. K.