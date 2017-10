Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Matej Erjavec je ponudil svoj odstop. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Med KZS-jem in sodniki še ni prišlo do zbližanja Dodaj v

Erjavec in Nesterović ponudila svoj odstop

Kilometrina naj bi se vrnila na 32 centov

6. oktober 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in generalni sekretar Rašo Nesterović sta ponudila svoj odstop.

Prva moža zveze sta v pismu, ki sta ga naslovila na košarkarske delavce (sodnike, vodstvo sodniške organizacije in vse klube), podala tri predloge.

Po naših informacijah sta v prvem predlogu ponudila, da se višina sporne kilometrine vrne na prejšnjo tarifo 0,32 evra na kilometer. Drugi predlog govori o tem, da se tekmovanja začnejo naslednji teden, v zadnjem predlogu pa sta ponudila odstop.

"Mislim, da bo taka rešitev najboljša za vse, ki slovenski košarki želijo vse to, kar se je z njo dogajalo v preteklosti. Predlog podajava zato, ker ocenjujeva, da je takih že večina in da nima smisla vztrajati proti temu. Veste kakšna sva, spremenila se ne bova, bolje da za vodenje KZS najdete ljudi po svoji meri. Mislim, da to res ne bo težko :)). Vljudno vas prosim, čim prej se povežite in spišite ter podpišite predloge za IO, da zadevo zaključimo," je Erjavec končal svoje pismo.

S. J.