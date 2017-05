Evroliga: Cska Moskva - Olympiacos (25' 51:44)

Finale v nedeljo

19. maj 2017 ob 17:33,

zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 18:50

Carigrad: - MMC RTV SLO

Košarkarji moskovskega Cskaja in Olympiacosa se v Carigradu merijo v prvem polfinalu zaključnega turnirja Evrolige.

Moskovčani branijo naslov, lani so sedmič in prvič po letu 2008 postali najboljši klub v Evropi. Pred dvema letoma sta se ekipi prav tako pomerili v polfinalu, zmagal pa je Olympiacos.

Ključni igralec kluba iz Pireja je izkušeni branilec Vassilis Spanoulis. Na drugi strani pa pri Moskovčanih blesti naveza Miloš Teodosić - Nando De Colo.

Dončić z Realom lovi finale

V drugem polfinalu se bo "gostitelj" turnirja Fenerbahče, ki ga vodi Željko Obradović, udaril z madridskim Realom, za katerega igra slovenski košarkarski "biser" Luka Dončić.

Cska povedel s 40:27

Moštvi sta bili poravnani do 9:9, nato pa je Cska naredil delni izid 9:1. Miloš Teodosić, ki ni začel tekme, je v tem nizu dal pet točk. Moskovčani so tudi v drugi četrtini nadaljevali odlično. Razpoloženi Teodosić je z dvema zaporednima trojkama in zadetim prostim metom poskrbel za +12 (37:25) v 19. minuti. Teodosić (skupaj 15 točk) je 40 sekund pred koncem zadel še eno trojko za 40:27, a se je Olympiacos izjemno vrnil. Po trojkah Vangelisa Mantzarisa in Dimitriosa Agravanisa v zadnjih sekundi prvega polčasa je semafor od odmoru kazal "le" 40:33.

KOŠARKA



EVROLIGA (M)



ZAKLJUČNI TURNIR, Carigrad



Danes ob 17.30:

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

-:- (18:12, 22:21, -:-, -:-)



Ob 20.30:

FENERBAHČE - REAL MADRID



Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

A. V.