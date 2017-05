Evroliga, finale: Fenerbahče - Olympiacos 57:44 (27')

Tretje mesto osvojil CSKA

21. maj 2017 ob 16:57,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 21:20

Carigrad - MMC RTV SLO

Za evroligaško lovoriko se bosta v carigrajski dvorani Sinan Erdem sta se ob 20. uri podala Fenerbahče in Olympiacos. V tekmi za tretje mesto je CSKA premagal Real (94:70).

Najboljši ekipi po rednem delu Evrolige sta se pomerili za tretje mesto, ki so ga prepričljivo dobili Rusi. Ti so od vsega začetka narekovali ritem igre in imeli pobudo, igralci Reala pa niso bili učinkoviti v napadu. CSKA je na polčas šel s 13 točkami razlike, ki so jo zadržali tudi ob vstopu v zadnjo četrtino, v tej so vodili tudi že za 20 točk, tako da so tekmo mirno pripeljali do konca.

K zmagi Rusov je največ pripomogel Kyle Hines, dosegel je 14 točk. Pri Realu sta po 11 točk dosegla Jonas Mačiulis in Gustavo Ayon.

Luka Dončić, ki se v polfinalu ni vpisal med strelce, tudi tokrat ni zadel iz igre (0:3). Vseh šest točk je dosegel s črte prostih metov, ob tem pa je imel še štiri skoke, dve podaji in tri izgubljene žoge.

Llull najkoristnejši igralec Evrolige

Čeprav Realu ni uspelo osvojiti četrtega mesta, pa odhajajo domov z laskavim priznanjem. V svojih vrstah imajo namreč najkoristnejšega igralca letošnje Evrolige - 29-letnega Sergia Llulla. Naslov si je prislužil z odličnimi predstavami - na tekmo je v povprečju dosegel 16,4 točke in imel 5,9 podaje na tekmo, njegov povprečni statistični indeks pa je bil 16,8 na 32 tekmah.

Dončić prejel priznanje

V prvi peterki so še Srb Bogdan Bogdanović, Američan Ekpe Udoh (oba Fenerbahče), Grk Georgios Printezis (Olympiacos Pirej) in lanski MVP Francoz Nando De Colo (CSKA Moskva). V drugo peterko so bili izbrani Američan Brad Wanamaker (Darušafaka), Srb Miloš Teodosić (CSKA Moskva), Italijan Nicolo Melli (Brose Bamberg), Mehičan Gustavo Ayon (Real Madrid) in Američan Bryant Dunston (Anadolu Efes).

Najboljši strelec Evrolige je Američan Keith Langford (Unics Kazan), ki je na tekmo v povprečju dosegel 21,75 točke, medtem ko je dobil Luka Dončić (Real Madrid) priznanje za vzhajajočo zvezdo Evrolige. Za najboljšega obrambnega igralca je imenovan Madžar Adam Hanga (Baskonia Vitoria).

Nagrade najboljšim v letošnji sezoni, tudi Dončiću, so podelili včeraj na galadogodku.

EVROLIGA - ZAKLJUČNI TURNIR, Carigrad

Finale ob 20.00:

FENERBAHČE - OLYMPIAKOS

-:- (26:18, 13:16, -:-, -:-)

Tekma za tretje mesto:

REAL MADRID - CSKA MOSKVA

70:94 (10:23, 22:22, 24:24, 14:25)

Ayon in Maciulis po 11 ... Dončić 6 (0/1 za dve, 0/2 za tri, prosti meti 6/6), 4 skoki in 2 podaji v 22 minutah; Hines 14, Jackson in De Colo po 13.

Polfinale:

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

FENERBAHČE - REAL MADRID

84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25)

EuroLeague squad from Awards Ceremony A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on May 21, 2017 at 1:45am PDT

D. S.