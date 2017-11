Evroliga: Maccabi - Real Madrid

Murić z Efesom gostuje v Barceloni

9. november 2017 ob 18:41,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 20:03

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph v 6. krogu Evrolige gostujeta v Menorah Mivtachim Areni, kjer domuje telavivski Maccabi.

Po petih krogih najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je Real na vrhu. Najzaslužnejši za to je Dončić, ki je prvi strelec Evrolige in trenutno tudi najučinkovitejši posameznik tekmovanja. Kraljevi klub je tudi napadalno najučinkovitejša zasedba v letošnji sezoni, na drugi strani pa je Maccabi najboljša skakalna ekipa. V zasedbi ima tudi Alexa Tyusa, ki je prvi skakalec Evrolige. Drugi je realov Gustavo Ayon, ki pa se je med vikendom v španskem prvenstvu poškodoval. Real ima že tako veliko težav na poziciji centra, kjer bo vso sezono brez Ognjena Kuzmića. Medtem se je sicer na parket že vrnil Randolph, ki pa igra na položaju štiri.

V španski prestolnici so sicer medtem že pripeljali novega košarkarja. Triletno pogodbo je z devetkratnimi evropskimi prvaki podpisal Edy Tavares z Zelenortskih otokov. 25-letni in kar 221 centimetrov visoki Tavares je neuspešno letos iskal pogodbo v Ligi NBA, kjer je do zdaj v dveh sezonah za Atlanto in Cleveland skupaj odigral 12 tekem. Preizkusil se je tudi v razvojni ligi, pred tem pa je šest let že bil v Španiji, kjer je bil član Gran Canarie. Prva želja Reala je bil sicer Gašper Vidmar, ki pa zaradi visoke odškodnine ostaja pri Banvitu.

Edo Murić z Efesom gostuje v Barceloni, Aleksej Nikolić pa v petek z Brosejem v Bambergu gosti Fenerbahče.

6. krog, danes ob 20.05:

MACCABI - REAL MADRID

-:- (22:30, -:-, -:-, -:-)

Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - ŽALGIRIS

Ob 21.00:

BARCELONA - ANADOLU EFES

CSKA MOSKVA - VALENCIA

94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)

de Colo 23, Higgins 16; Pleiss 12.

Petek ob 18.00:

HIMKI MOSKVA - BASKONIA

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - FENERBAHČE



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS

Ob 20.45:

UNICAJA MALAGA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: REAL MADRID 5 4 1 +52 9 CSKA MOSKVA 5 4 1 +35 9 OLYMPIACOS 5 4 1 +12 9 HIMKI MOSKVA 5 4 1 +9 9 VALENCIA 5 3 2 +44 8 MACCABI 5 3 2 +30 8 FENERBAHČE 5 3 2 +21 8 BROSE BAMBERG 5 3 2 -11 8 BARCELONA 5 2 3 +31 7 CRVENA ZVEZDA 5 2 3 -4 7 ŽALGIRIS 5 2 3 -24 7 PANATHINAIKOS 5 2 3 -34 7 UNICAJA MALAGA 5 2 3 -41 7 OLIMPIA MILANO 5 1 4 -26 6 BASKONIA 5 1 4 -39 6 ANADOLU EFES 5 0 5 -55 5

Tilen Jamnik