Evroliga: Real Madrid - Crvena zvezda (4. četrtina)

Crvena zvezda na dnu lestvice

1. december 2017 ob 21:02,

zadnji poseg: 1. december 2017 ob 22:43

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Reala iz Madrida v 10. krogu Evrolige gostijo zadnjeuvrščeno ekipo, beograjsko Crveno zvezdo.

Barve kraljevega kluba branita slovenska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph. Ta je zaradi poškodbe odsoten že nekaj časa.

Crvena zvezda je po prvi četrtini zaostajala za pet točk, v drugi četrtini pa je prišla do preobrata, na odmor je tako odšla s sedmimi točkami naskoka (39:46). Dončić je po prvem polčasu najboljši strelec Reala, dosegel je 12 točk.

V tretji četrtini so Beograjčani prišli do najvišje prednosti (47:60), gostitelji so do konca prve četrtine nekoliko znižali zaostanek (58:67).

Madridčani so na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 8:0 - dve trojki in met za dve točki - čisto ujeli Crveno zvezdo (66:67). Po dobrih dveh minutah igre v tem delu igre so le zadeli tudi Beograjčani, za tri je bil učinkovit Rochestie (67:70). A razpoloženi Real je prek Fernandeza vknjižil še eno trojko (69:70). Zvezda je hitro utišala domače navijače, saj je z dvema zaporednima trojkama Dangubića spet prišla do višje prednosti (69:76). Po minuti odmora na zahtevo Pabla Lasa so njegovi varovanci odgovorili z dvema trojkama (75:79). Obeta se zanimiva končnica.

Na včerajšnji tekmi se je izkazal Zoran Dragić, ki je pri zmagi Anadolu Efesa (73:68) nad milansko Olimpio dosegel 12 točk.

EVROLIGA, 10. KROG



Ob 21.00:

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA

-:- (24:19, 15:27, 19:21, -:-)

PANATHINAIKOS - UNICAJA MALAGA

82:71 (16:15, 16:20, 22:19, 28:17)

Gist 17, Kalates 16, Rivers 15; Nedović 16, Suarez 14, Milosavljević 12.

CSKA MOSKVA - BARCELONA

92:78 (24:24, 20:15, 22:19, 26:20)

Clyburn 22, Higgins 20, De Colo 18;

Heurtel in Seraphin po 11.

Odigrano včeraj:

HIMKI MOSKVA - BROSE BAMBERG

82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)

Šved 26, Gill 14; Hickman 21 ... Nikolić 2 (1/1 iz igre), 1 skok in 1 podaja v 5 min.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO

73:68 (23:16, 10:14, 19:20, 21:18)

Štimac 19 in 10 skokov, McCollum 15, Dragić 12 (4/10 iz igre), 3 skoki in 2 podaji v 27 min, Murić ni igral; Micov in Theodore po 15.

MACCABI - ŽALGIRIS

81:74 (15:14, 24:15, 26:22, 16:23)

Cole 26, Jackson 12; Milaknis 19.

BASKONIA - FENERBAHČE

69:83 (25:15, 12:26, 14:25, 18:17)

Šengelia 13; Nunnally 16, Slukas 14.

VALENCIA - OLYMPIACOS

64:72 (13:20, 17:15, 15:19, 19:18)

Green 26; Papanikolau 13, Strelnieks in Printezis po 12.

Lestvica: CSKA MOSKVA 10 8 2 +111 18 OLYMPIACOS 10 8 2 +39 18 FENERBAHČE 10 7 3 +62 17 PANATHINAIKOS 10 7 3 +16 17 MACCABI 10 6 4 +10 16 HIMKI MOSKVA 10 6 4 -13 16 ŽALGIRIS 10 5 5 -11 15 BROSE BAMBERG 10 5 5 -48 15 REAL MADRID 9 5 4 +45 14 BARCELONA 10 4 6 +50 14 BASKONIA 10 4 6 -4 14 VALENCIA 10 3 7 -10 13 ANADOLU EFES 10 3 7 -35 13 OLIMPIA MILANO 10 3 7 -55 13 UNICAJA MALAGA 10 3 7 -79 13 CRVENA ZVEZDA 9 2 7 -74 11

