Evroliga: Real Madrid - CSKA Moskva, 2. četrtina

Ob 20.00 finale Fenerbahče - Olympiacos

Za evroligaško lovoriko se bosta ob 20. uri podala Fenerbahče in Olympiacos. V carigrajski dvorani Sinen Erdem bo še prej tekma za tretje mesto med Realom in CSKA-jem.

Ob 17. uri bodo ljubitelji košarke lahko najprej uživali na tekmi med rusko in špansko ekipo, v kateri igra tudi najobetavnejši igralec letošnje Evrolige, 18-letni slovenski košarkar Luka Dončić.

Najkoristnejši igralec letošnje Evrolige prav tako prihaja iz vrst kraljevega kluba - to je postal 29-letni Sergio Llull. Laskavi naslov si je zaslužil z odličnimi predstavami - na tekmo je v povprečju dosegel 16,4 točke in imel 5,9 podaje na tekmo, njegov povprečni statistični indeks pa je bil 16,8 na 32 tekmah.

Dončić prejel priznanje

V prvi peterki so še Srb Bogdan Bogdanović, Američan Ekpe Udoh (oba Fenerbahče), Grk Georgios Printezis (Olympiacos Pirej) in lanski MVP Francoz Nando De Colo (CSKA Moskva). V drugo peterko so bili izbrani Američan Brad Wanamaker (Darušafaka), Srb Miloš Teodosić (CSKA Moskva), Italijan Nicolo Melli (Brose Bamberg), Mehičan Gustavo Ayon (Real Madrid) in Američan Bryant Dunston (Anadolu Efes).

Najboljši strelec Evrolige je Američan Keith Langford (Unics Kazan), ki je na tekmo v povprečju dosegel 21,75 točke, medtem ko je dobil Dončić (Real Madrid) priznanje za vzhajajočo zvezdo Evrolige. Za najboljšega obrambnega igralca je imenovan Madžar Adam Hanga (Baskonia Vitoria).

Nagrade najboljšim v letošnji sezoni, tudi Dončiću, so podelili včeraj na galadogodku.

EVROLIGA - ZAKLJUČNI TURNIR, Carigrad

Finale ob 20.00:

FENERBAHČE - OLYMPIAKOS

Tekma za tretje mesto ob 17.00:

REAL MADRID - CSKA MOSKVA

-:- (10:23, -:-, -:-, -:-)

Polfinale:

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

FENERBAHČE - REAL MADRID

84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25)

