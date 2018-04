Dončić: Obrambe se skoncentirajo na meni, a drugi imajo več prostora

20. april 2018 ob 09:41

Le malokdo je po izjemno slabi predstavi Reala na prvi četrtfinalni tekmi Evrolige pričakoval, da se bo v Španijo vrnil z izenačenjem v seriji 1:1, a varovancem Pabla Lasa je to uspelo.

Na prvi tekmi v Atenah so bili popolnoma nemočni, saj ji je Panathinaikos razbil s 95:67, v četrtek zvečer pa so Španci dobili tesno tekmo z 89:82. Luka Dončić je za Špance dosegel osem točk. Po tekmi se je z njim pogovarjal novinar Vala 202 Luka Petrič.

Želi dobiti še dve tekmi

Slovenski reprezentant je v drugem polčasu dosegel samo osem točk, vse je dosegel s prostimi meti. "Super, najpomembneje je, da smo zmagali, ni pomembno, kdo je kaj naredil. Najpomembneje je, da smo se vsi borili. Upam, da bomo dobili še dve tekmi," je odločen Dončić.

Začeli so se 'tepsti'

Kot enega ključnih elementov je izpostavil: "Začeli smo se boriti, začeli smo se 'tepsti'. Pokazali smo svoj značaj, to je tudi ključ za vse naslednje tekme v seriji." Vzdušje v atenski dvorani je bilo izjemno glasno. "V tem peklu je bilo zelo težko igrati, ne vem, ali se to sploh vidi po televiziji, v živo je videti grozno."

S takim pristopom bo vse lažje

Dončić je naredil izjemen napredek, lani je bil razglašen za vzhajajočo zvezdo tekmovanja, letos je imel najvišji povprečni indeks v rednem delu Evrolige. Na vprašanje, ali je že ponotranjil, da je postal zvezda, je spet v ospredje postavil ekipo: "Ne, zame je najpomembneje, da dobimo še dve tekmi in da pripeljem ekipo na zaključni turnir. Če bomo še tako igrali, nam bo to uspelo, zdaj je najpomembnejša ekipa." Zdaj, ko je del elite, se nanj nasprotne obrambe tudi bolj pripravijo nanj. "Tokrat sem dosegel osem točk, to res ni bilo ravno v mojem povprečju. Obrambe se skoncentrirajo na meni, a zato imajo drugi igralci več prostora. Meni je super, če bomo igrali kot ekipa."

Nič novega o naboru

Ob koncu pogovora je ponovil, da ni nobene novosti na področju nabora za Ligo NBA. "Trenutno sem skoncentriran le na Evroligo. O naboru se bom odločil po koncu sezone." Ponovil pa je tudi, da je poleti pripravljen igrati za reprezentanco: "Meni je vedno v čast igrati za reprezentanco. Če bom lahko igral, bom zagotovo."

Motivirale so jih besede o prestrašenih kokoših

Eden najbolj zadovoljnih po tekmi je bil brez dvoma trener Reala Pablo Laso: "Košarka je včasih tako preprosta in tako zahtevna, včasih so dovolj le malenkosti in se vse spremeni. Na prvi tekmi res nismo igrali dobro. Po porazu sem v trgovini blizu našega hotela naletel na nekega Grka, ki mi je brez dlake na jeziku rekel, da smo igrali kot prestrašene kokoši. Na drugi tekmi smo tako igrali s precej več poguma. Dobro smo se zavedali položaja, v prvem polčasu sicer nismo igrali najbolje, a smo držali stik. Po odmoru nam je igrala stekla, zadeli smo nekaj odprtih metov," je povedal Laso.

Pripravljeni na naslednje izzive

"Vesel sem, da imam na voljo veliko izkušenih igralcev, imam pa tudi nekaj novincev v tem tekmovanju. Rudy Fernandez, Jaycee Carroll in Felipe Reyes so odigrali zelo dobro tekmo. A moramo igrati še bolje, če želimo dobiti serijo. Tudi Luka Dončić in Gustavo Ayon sta igrala odlično, saj sta nam omogočila veliko nadzora. Najbrž ne bo nihče govoril o Chassonu Randlu, a tudi on je prispeval svoj delež, ko je zamenjal Dončića v trenutkih, ko je zaradi prekrškov obsedel na klopi. Ekipa je pripravljena na naslednje izzive," je še dodal trener.

Reyes: Potrebujemo še dve zmagi

Felipe Reyes je bil z 18 točkami najučinkovitejši igralec Reala, po tekmi je opozoril: "Ne smemo se zadovoljiti s to tekmo, potrebujemo še dve zmagi. Po prvi tekmi nam res ni bilo lahko, to je bil res neprijeten poraz, ponos je trpel. Začetek tekme je bil popolnoma drugačen, vsi smo igrali dobro, tudi tisti, ki so prišli s klopi. Res sem ponosen na svoje soigralce, saj smo po blamaži na prvi tekmi odgovorili na pravi način."

Pascual: Nismo nadzorovali skoka v obrambi

Trener Panathinaikosa Xavi Pascual pa je ocenil: "Videli smo tipično tekmo v končnici tega tekmovanja. Razlika je ves čas znašala le nekaj točk. Real je bržkone zmagal, ker ima bolj izkušene igralce. V drugem polčasu smo slabo igrali v obrambi, saj smo prejeli kar 53 točk. Nismo nadzorovali skoka v obrambi, zato smo izgubili ritem. Zdaj se moramo pripraviti na naslednjo tekmo, moramo biti pozitivni, saj vemo, da imamo dobre možnosti za zmago."

