Jaka Blažič v tej sezoni v povprečju v Evroligi gra slabih 15 minut na tekmo, dosega pa dobrih pet točk. Foto: www.euroleague.net

Evroliga: Budućnost - Barcelona

Real Madrid v petek gostuje v Carigradu

6. december 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 19:20

Podgorica - MMC RTV SLO

V 11. krogu se v podgoriški dvorani Morača merijo košarkarji Budućnosti z Alenom Omićem in Barcelone, barve katere brani Jaka Blažič.

Črnogorski klub je po zaslugi odličnega meta izza črte dobil zadnji dve domači tekmi, ko je na kolena spravil Baskonio in CSKA. Barca je v tej sezoni v gosteh polovično uspešna, ima po tri zmage in poraze. Moštvi se merita prvič po decembru 2000, ko sta se pomerili v prvi sezoni moderne Evrolige. Katalonci, za katere so med drugim igrali Pau Gasol, Juan Carlos Navarro in Šarunas Jasikevičius, so v Morači tedaj gostovali celo v uvodnem krogu.

Ostala dva evroligaška košarkarja s slovenskim potnim listom, Klemen Prepelič in Anthony Randolph, bosta v petek z Real Madridom gostovala v Carigradu pri Anadolu Efesu.

11. krog, danes ob 19.00:

BUDUĆNOST - BARCELONA

-:- (14:15, 17:18, -:-, -:-)

DARUŠAFAKA - MACCABI TEL AVIV

ŽALGIRIS - OLYMPIACOS



Ob 20.30:

BAYERN - HIMKI MOSKVA

Ob 20.45:

ARMANI OLIMPIA MILANO - GRAN CANARIA



Petek ob 18.30:

ANADOLU EFES - REAL MADRID



Ob 20.30:

BASKONIA - CSKA MOSKVA

PANATHINAIKOS - FENERBAHČE

