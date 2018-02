Dvoboj velikanov pripadel CSKA-ju, pomagalo ni niti Dončićevih 21 točk

Anadolu Efes proti Valencii

1. februar 2018 ob 16:15,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 19:56

Moskva - MMC RTV SLO

Že uvodna tekma v 21. krogu Evrolige je postregla z derbijem med CSKA Moskvo in Realom iz Madrida. Zmaga je ostala v Moskvi, priigrali so si jo z odlično igro v prvem polčasu (93:87).

Gre za dvoboj najvišje uvrščenih ekip. Moskovčani so na vrhu lestvice, Madridčani pa so na tretjem mestu. Na drugem mestu je turški Fenerbahče.

Po poškodbi se je po dolgem času v ekipo Reala vrnil drugi slovenski reprezentant, Anthony Randolph.

Moskovska ekipa je tekmo začela silovito, hitro so prišli do dvomestne prednosti (12:3), razlika pa je le naraščala. Po trojki Rodrigueza so imeli 19 točk naskoka (24:5), do konca prve četrtine pa so povedli že za 22 točk (33:11).

Tudi v drugi četrtini so uspeli ohraniti pridobljeno prednost, po odlični akciji nekdanjih realovcev Rodrigueza in Hunterja, ki je atraktivno zabil, je CSKA vodil za 26 točk (50:24), do odhoda na odmor pa je Carroll s trojko malenkost znižal zaostanek (54:31).

Po vrnitvi na parket so varovanci Pabla Lasa zaigrali malenkost bolje, po uspešno izpeljanem protinapadu Dončića, ki ga je sam tudi zaključil, je Real zaostajal za 17 točk (59:42). Dončić je bil poskrbel za dodatno zmanjšanje, ko je zadel trojko (60:45). A CSKA je odgovoril na enak način, natančen je bil Kurbanov (63:45). Sledila je še ena trojka na obeh straneh, zadela sta Campazzo in Rodriguez (66:48). Trener CSKA-ja Dimitri Itoudis je moral svoje varovance poklicati na posvet, ko je Randolph zadel (podal mu je Dončić) za nov priključek (69:55). Gostitelji so v zadnjo četrtino vstopili z 18 točkami naskoka (78:60).

Uvodne minute v odločilni četrtini so pripadle Realu, ki je izkoristil neučinkovitost CSKA-ja, po košu Thompkinsa je ekipi ločilo le še deset točk (78:68). Po košu Carrolla pa je Real po dolgem času zaostajal le še za osem točk (78:70). Strelski mrk CSKA-ja, trajal je skoraj pet minut, je prekinil Antonov s črte prostih metov (80:70). Veteran Fridzon je nato zadel trojko (83:70), ki pa še ni zagotovila mirnega zaključka gostiteljem. Real je prišel do trojke (83:75).

Dve minuti do konca je Hunter poskrbel za novo dvomestno prednost CSKA-ja (89:78), a je Thompkins vrnil s trojko (91:83). Naslednjo minuto sta bili obe ekipi neučinkoviti. Prva je zadela ruska ekipa, proste mete je uspešno izvedel Higgins (93:83). Časa za veliki preobrat je bilo vse manj, Real se je sicer 13 sekund do konca približal na šest točk zaostanka (93:87), a več kot to jim ni uspelo.

Ob 18. uri se je na parket podal tudi drugi Slovenec Zoran Dragić, ki skupaj s svojo ekipo Anadolu Efes gosti špansko Valencio.

EVROLIGA

21. KROG



CSKA MOSKVA - REAL MADRID

93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)

ANADOLU EFES - VALENCIA

82:66 (23:19, 20:12, 20:22, 19:13)

Ob 19.00:

BARCELONA - OLIMPIA MILANO

ŽALGIRIS - MACCABI

Ob 20.00:

OLYMPIACOS - FENERBAHČE



Petek ob 18.00:

HIMKI - UNICAJA MALAGA

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - PANATHINAIKOS

Ob 20.30:

BASKONIA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: CSKA MOSKVA 20 16 4 +218 36 FENERBAHČE 20 14 6 +123 34 REAL MADRID 20 13 7 +134 33 PANATHINAIKOS 20 13 7 +44 33 OLYMPIACOS 20 13 7 +2 33 ŽALGIRIS 20 12 8 0 32 HIMKI MOSKVA 20 11 9 -9 31 MACCABI 20 11 9 -34 31 ------------------------------------ BASKONIA 20 9 11 +20 29 UNICAJA MALAGA 20 8 12 -70 28 CRVENA ZVEZDA 20 8 12 -85 28 BARCELONA 20 7 13 +37 27 VALENCIA 20 7 13 -48 27 BROSE BAMBERG 20 7 13 -115 27 OLIMPIA MILANO 20 6 14 -95 26 ANADOLU EFES 20 5 15 -122 25

D. S.