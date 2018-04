Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Pred dnevi je bilo znano, da se je Dončić prijavil na nabor Lige NBA, ki bo 21. junija v Brooklynu. Foto: EPA Tudi Dončić sam ni mogel verjeti kakšen met mu je uspel v zaključku tekme. Foto: EPA Vzklik zmagoslavja neverjetnega Luke Dončića. Foto: EPA Drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph je v 17 minutah dosegel štiri točke. Foto: EPA Sorodne novice Žalgiris tudi z Udrihovo pomočjo naredil odločilno razliko Dodaj v

Dončić pred naborom Lige NBA še po naslov v Evroligi

V polfinalu bo Real izzval moskovski CSKA

27. april 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 23:21

Madrid - MMC RTV SLO

Slovenskemu košarkarskemu junaku Luki Dončiću je uspel eden glavnih ciljev sezone, saj se je po zmagi s 3:1 v četrtfinalu Evrolige proti Panathinaikosu prebil na zaključni turnir Evrolige v Beogradu.

Tja sta bila že pred današnjima obračunoma uvrščena Žalgiris in Fenerbahče, poleg Reala pa se jima je pridružil še moskovski CSKA, ki je prav tako s 3:1 v zmagah izločil Himki.

Real je po uvodnem debaklu v Atenah proti Panathinaikosu v Madridu slavil še tretjo zaporedno zmago (89:82). Zdelo se je, da bo ta po zaostanku Grkov za 22 točk v tretji četrtini tudi najbolj prepričljiva, a so se gostje po trojki Nicka Calathesa in izjemnem zaključku v zadnji četrtini približali na le tri točke zaostanka. Sledil je odgovor Dončića, ki je ob izteku napada dobro minuto pred koncem od table dosegel trojko za 88:82, Panathinaikos pa se do konca tekme ni več resno približal.

Dončić odgovoril kritikom z indeksom 24

Dončić je tudi sicer v zadnji tekmi četrtfinala prikazal najboljšo predstavo in tako utišal kritike, da je Pao našel odgovor za njegovo igro. Ob metu za tri točke 4/8 je v 29 minutah dosegel 17 točk, temu pa dodal še štiri skoke in pet podaj ter bil z indeksom 24 najbolj koristen posameznik tekme.

Po drugi trojki Dončića Real vodil že z 59:37

Madridčani so prevladovali že v prvem polčasu, ko so ob izjemnem metu iz igre (15/16 za dve točki) prišli do dvoštevilčne prednosti. Po košu in dodatnem prostem metu Felipeja Reyesa minuto pred koncem druge četrtine je ta znašala 18 točk (48:30). Na začetku tretje četrtine je po drugi trojki Dončića prednost narasla celo na 22 točk (59:37), a se Pao ni predal. Zadnjo četrtino je odprl z delnim nizom 2:15 in se na krilih Chrisa Singletona (8 točk, dve trojki) približal na le pet točk zaostanka (80:75), nato pa na tri, a je žogo v zaključku v svoje roke vzel mladi slovenski reprezentant. Pod košem je bil ključen tudi prispevek centrov Reyesa in Gustava Ayona, ki sta dosegla po 12 točk. Pri gostih se je Singleton ustavil pri 21 točkah.

Himki izničil 17 točk zaostanka

Košarkarji CSKA-ja so s 3:1 v zmagah izločili Himki, potem ko so na četrti tekmi v gosteh slavili z 88:89. CSKA je že ob polčasu vodil s 44:57, v tretji četrtini pa po drugi trojki Sergia Rodrigueza že za 17 točk (52:69). Vendar so gostitelji na krilih junaške predstave prvega strelca Alekseja Šveda (36 točk) uprizorili neverjeten povratek in po osmi trojki Šveda minuto pred koncem povedli s 87:85.

Glavni CSKA-jev junak Cory Higgins

Rodriguez je sprostih metov izid poravnal, na drugi strani je Anthony Gill zadel le en prosti met, v zadnjem napadu CSKA-ja pa je bil 5 sekund pred koncem uspešen Cory Higgins in postavil končni izid. Gostitelji v zadnjih sekundah preko Sergeja Monje niso bili uspešni. Higgins je bil z 20 točkami tudi glavni junak pri gostih, ki so ponovno zaigrali brez dveh nosilcev igre Nanda De Coloja in Kyla Hinesa. Ruski velikan je v zadnjih 16 sezonah kar 15-krat nastopil na zaključnem turnirju.

Četrtfinale, četrte tekme:

Himki Moskva - CSKA MOSKVA (v zmagah 1:3)

88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)Šved 36 (3/5 za dve, 8/12 za tri), 6 podaj in 5 skokov, Anderson 10, Marković 9, Monia 8, Gill 7, Jenkins in Robinson po 5, Honeycutt 3, Vjalcev 2; Higgins 20, Voroncevič 15, Rodriguez 14, Antonov 13, Clyburn 12, Westermann 6, Hunter 5, Kurbanov 4.

REAL MADRID - PANATHINAIKOS (3:1)

89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)

Dončić 17 (1/1 za dve, 4/8 za tri), 5 podaj in 4 skoki v 29 minutah, Reyes in Ayon po 12, Llull 11, Carroll 10, Thompkins 9, Taylor 6, Fernandez 5, Randolph 4 (2/5 za dve, 0/1 za tri) in 2 skoka v 17 minutah, Tavares 2, Causeur 1; Singleton 21, James in Calathes po 18, Lojeski 10, Pappas 6, Paye 4, Antetokounmpo in Gist po 2, Vougioukas 1.

Že odigrano:

ŽALGIRIS - Olympiacos (3:1)

101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)

Baskonia - FENERBAHČE (1:3)

83:92 (18:24, 13:23, 30:24, 21:20)

Igrali so na tri zmage po sistemu 2-2-1.

Final four, Beograd, polfinale, petek, 18. maja:

CSKA MOSKVA - REAL MADRID



FENERBAHČE - ŽALGIRIS



Finale in tekma za 3. mesto bosta 20. maja.

Ž. K.