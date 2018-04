Fenerbahče še drugič zmagal, Olympiacos izenačil

Beno Udrih brez točk

20. april 2018 ob 22:40

Carigrad/Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Fenerbahčeja, branilci naslova, so le še zmago oddaljeni od zaključnega turnirja Evrolige, potem ko so tudi na drugi tekmi četrtfinala premagali Baskonio, tokrat s 95:89.

Tornike Šengelija je na začetku zadnje četrtine izenačil na 72:72, nato pa so domači z delnim izidom 14:2 ušli na 84:75. Kazalo je že, da je dvoboj odločen, a se je Baskonia po petih zaporednih točkah Rodrigueja Beauboisa deset sekund pred koncem približala na 93:89. Preobrata vendarle ni bilo, končni izid je s prostih metov postavil Kostas Sloukas.

Brad Wanamaker je bil z 19 točkami prvi strelec tekme, Jan Vesely jih je pri Fenerju dodal 16. Za Baskonio jih je Matt Janning prispeval 17.

Olympiacos ušel z nizom 9:0

V drugi tekmi večera je Olympiacos z 79:68 premagal Žalgiris in izid v seriji izenačil na 1:1. Po treh četrtinah je bil izid izenačen na 54:54, nato pa so domači zadeli tri trojke zapored (Vangelis Mantzaris, Kostas Papanikolau in Georgios Printezis) za 63:54. Žalgiris po tem ni več resno zapretil. Minuto pred koncem se je sicer približal na -6 (74:68), a je nato Ioannis Papapetrou atraktivno zabil, malo pozneje pa zadel še trojko za končnih 79:68. Jamel McLean je bil z 21 točkami najboljši mož večera, Vassilis Spanoulis jih je dodal 17, pri gostih pa je bil najboljši Brandon Davies z 20 točkami. Beno Udrih se v sedmih minutah ni vpisal med strelce.

ČETRTFINALE, petek, druge tekme:

FENERBAHČE - BASKONIA 2:0

95:89 (25:23, 28:26, 18:19, 24:21)

Wanamaker 19, Vesely 16, Kalinić 11; Janning 17, Poirier 14, Šengelija 12.



OLYMPIACOS - ŽALGIRIS 1:1

79:68 (17:15, 24:17, 13:22, 25:14)

McLean 21, Spanoulis 17, Papapetrou 9; Davies 20, Mičić 13, Milaknis 11, Udrih brez točke (0/2) v 7 minutah.

Tretji tekmi bosta v torek.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

A. V.