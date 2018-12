Nemanja Gordić je bil najzaslužnejši za serijo v zaključku tekme, s katero so si gostitelji utrli pot k zmagi. Foto: www.euroleague.net Končni izid je v Podgorici postavil nekdanji košarkar Barcelone Edwin Jackson. Foto: www.euroleague.net Dodaj v

Morača postaja evropska trdnjava – na kolenih tudi Barcelona

Real Madrid v petek gostuje v Carigradu

6. december 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 21:20

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so tretjič zapored slavili na domačem parketu. Po Baskonii in CSKA-ju so v Morači v 11. krogu Evrolige ugnali še tretjega velikana stare celine, Barcelono (67:64).

Budućnost je prvič premagala Barcelono, ki je nazadnje v črnogorski prestolnici gostovala leta 2000 na uvodnem krogu prve sezone moderne Evrolige. Gostitelji so zadnji dve domači tekmi dobili z odličnim metom z razdalje, ko so proti Baskonii tudi popravili rekord najmočnejšega evropskega tekmovanja, tokrat jim met ni stekel, zasluge pa grejo dobri obrambi, saj so poskrbeli za najslabšo Barcino ofenzivno predstavo v tej sezoni.

Dvoboj je bil izjemno izenačen in v zadnjo četrtino sta ekipi krenili izenačeni. Odločilno serijo je Budućnost naredil na krilih Nemanje Gordića, ki je pri vodstvu Kataloncev s 54:59 dosegel osem zaporednih točk. Zadel je svoji prvi dve trojki na tekmi, ko je nekdanji košarkar Barce, Edwin Jackson uspešno prodrl mimo Adama Hange, pa je domači vrsti uspela serija 10:0. Gostje tri minute in pol niso dosegli koša.

Vseeno so v zadnji minuti imeli priložnost vsaj za podaljšek. Toda po košu Kyla Kurica niso izkoristili izgubljene žoge Jacksona. Kevin Pangos najprej ni uspel v petih sekundah podati žoge iz avta, v naslednjem napadu pa je Kanadčana, ki ima slovenske korenine in tudi slovensko državljanstvo, v prodoru blokiral Earl Clark. Sledila je še izgubljena žoga Gordića in trije prosti meti Chrisa Singletona za približanje na 65:64. Kar 11 sekund so gostje potrebovali, da so naredili osebno napako, oba prosta meta je zadel Jackson, trojko za podaljšek pa je iz zelo težkega položaja zgrešil Hanga.

Alen Omić je k zmagi prispeval šest točk, ujel pa je še štiri odbite žoge. Igral je natanko 16 minut. Na nasprotni strani je Jaka Blažič na parketu prebil le dve minuti in statistiko pustil prazno. Ostala dva evroligaška košarkarja s slovenskim potnim listom, Klemen Prepelič in Anthony Randolph, bosta v petek z Real Madridom gostovala v Carigradu pri Anadolu Efesu.

11. krog:

BUDUĆNOST - BARCELONA

67:64 (14:15, 17:18, 15:13, 21:18)

E. Clark in Gordić po 12, Nikolić 11 ... Omić 6 (3/3 za dve) in 4 skoki v 16 min; Hanga 12, Tomić 10 ... Blažič 0 v 2 min.

DARUŠAFAKA - MACCABI TEL AVIV

71:73 (17:17, 25:19, 20:15, 9:22)

Eric 20; DiBartolomeo 13, O'Bryant 12.

ŽALGIRIS - OLYMPIACOS

83:75 (19:29, 21:19, 20:11, 23:16)

Grigonis 19, Wolters 14; Printezis 18.

Ob 20.30:

BAYERN - HIMKI MOSKVA

Ob 20.45:

ARMANI OLIMPIA MILANO - GRAN CANARIA



Petek ob 18.30:

ANADOLU EFES - REAL MADRID



Ob 20.30:

BASKONIA - CSKA MOSKVA

PANATHINAIKOS - FENERBAHČE

T. J.