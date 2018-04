Panathinaikos za začetek pometel z Realom

Himki namučil moskovski CSKA

17. april 2018 ob 19:21,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 22:24

Moskva/Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Panathinaikosa so v prvi tekmi četrtfinala Evrolige s 95:67 nadigrali madridski Real, pri katerem je Luka Dončić dosegel deset točk, drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph pa enajst.

Panathinaikos je silovito odprl tekmo, saj je po dveh minutah že vodil z 12:0. Dončić je začel v prvi postavi Reala, ki pa ni imel odgovora na agresivno obrambo domačih, ki jih je podžigala polna dvorana Oaka, kjer se je zbralo 18.000 fanatičnih navijačev. Trener Reala Pablo Laso je vzel minuto odmora, ki pa ni pomagala, saj je James Gist po alley-oopu zabil za 16:0.

Panathinaikos povedel z 20:0

Panathinaikos je povedel z 20:0, nato pa je v 6. minuti Trey Thompkins le dosegel prvi koš za goste. Madridčani so v nadaljevanju nekoliko zmanjšali zaostanek, a kljub temu je Panathinaikos na prvi odmor odšel s +13 (26:13). Dončić je dosegel eno trojko. Panathinaikos je tudi v drugi tretjini držal dvoštevilčno prednost. Blestel je Mike James, ki je v 15. minuti s svojo 14. točko povišal na 33:21. Malo pozneje je Nick Calathes zadel trojko za 38:23, tako da je Laso svoje varovance spet poklical k sebi. Po minuti odmora je Dončić z drugo trojko znižal na 40:26. A to ni bistveno spremenilo slike na igrišču, kjer je Panathinaikos "letel", Real pa se je mučil. Polčas se je končal s 46:30.

Panathinaikos še dodal plin

Panathinaikos tudi v drugem polčasu ni prav nič popuščal. Še več, stopnjeval je tempo. Gist je tako v 24. minuti izenačil najvišjo prednost na tekmi do takrat (54:34). Zdelo se je, da so se gostje nekako sprijaznili z usodo. Pri 56:35 je Laso vzel minuto odmora. A temu je sledilo pet točk Reala za 61:35. In ko sta zapored zadela še Thanasis Antetokounmpo in Marcus Denmon je semafor v 27. minuti kazal že +29 (66:37). Real je bil razbit, tekma odločena. Matt Lojeski je v 29. minuti zadel trojko za 70:40. V zadnjem delu sta moštvi bolj ali manj čakali na zadnji pisk sirene.

Rekordnih 16 podaj Calathesa

Najboljši strelec tekme je bil James s 24 točkami, Calathes je 11 točkam dodal še rekordnih 16 podaj. Pri Realu je bil najučinkovitejši Thompkins z 12 točkami. Sledita Randolph (11) in Dončić (10), ki je na parketu prebil 21 minut, iz igre pa metal 2/5. Druga tekma bo v četrtek prav tako v Atenah.

Himki do konca pretil CSKA-ju

V prvi tekmi dneva je Himki v ruskem derbiju dobro namučil moskovski CSKA, ki je zmagal le z 98:95. Himki je vodil večino tekme, še na začetku zadnje četrtine s 75:73, nato pa so domači z delnim izidom 10:0 napravili preobrat. Himki je imel sicer osem desetink pred koncem še napad za podaljšek, a je Stefan Marković s svoje polovice zgrešil trojko. Sergio Rodriguez in Aleksej Šved sta bila s po 22 točkami najboljša strelca tekme.

V sredo se bosta na prvih četrtfinalnih tekmah pomerila še Fenerbahče in Baskonia ter Olympiacos in Žalgiris, za katerega igra Slovenec Beno Udrih.

EVROLIGA



ČETRTFINALE, prve tekme



CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA

98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20)

Rodriguez 22, Hunter 18, Clyburn 14, Antonov, De Colo in Higgins 10; Šved 22, Vjalcev 21, Gill 14, Anderson 13.

PANATHINAIKOS - REAL MADRID

95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23)

James 24, Calathes 11, Denmon in Gabriel po 9; Thompkins 12, Randolph 11, Dončić 10 (iz igre 2/5) v 21 minutah.

Drugi tekmi bosta v četrtek.

Sreda ob 19.15:

FENERBAHČE - BASKONIA

Ob 20.15:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS

Drugi tekmi bosta v petek.



Igra se na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

A. V.