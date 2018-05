Polfinale Evrolige: Cska Moskva - Real Madrid (35' 66:75)

Fenerbahče prvi finalist

18. maj 2018 ob 17:49,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 22:43

Beograd - MMC RTV SLO

V polfinalu zaključnega turnirja Evrolige v košarki se v Beogradu merita moskovski Cska in madridski Real z Luko Dončićem na čelu.

Dončić, ki je začel v prvi postavi, je zgrešil prvi poskus za tri, a nato zadel drugi met, ko je v 4. minuti znižal zaostanek Reala na 7:11. Moskovčani so v uvodnih minutah igrali precej bolj "poletno", tako da so v 6. minuti povedli s 15:9. Dončić je v 8. minuti po lepem prodoru znižal na 14:17, malo kasneje pa zadel še prosta meta za 16:21. Kljub temu je Cska na prvi odmor odšel s prednostjo 30:20, potem ko je Will Clyburn zadel trojko v zadnji sekundi. Dončić je dosegel sedem točk, na drugi strani pa Cory Higgins 12.

Real z izidom 14:2 napravil preobrat

Real je v drugi tretjini ekspresno izničil zaostanek, naredil delni izid 14:2 in v 13. minuti po trojki Jayceeja Carrolla povedel s 37:34. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, Othello Hunter je v 17. minuti atraktivno zabil za 40:40, a je v naslednjem napadu Dončić lepo prodrl za 42:40, tako da je trener Cskaja Dimitris Itoudis svoje varovance poklical k sebi. Polčas se je končal z vodstvom Reala 47:46. V zadnji sekundi je od table zadel Trey Thompkins. Dončić je bil z desetimi točkami najboljši strelec Reala.

Cska je na začetku zadnje četrtine naredil izid 5:0. Dončić je bil na klopi Reala. Po 64:61 je sledil silovit odgovor Madridčanov, ki so se s trojkama Sergia Llulla in Thompkinsa v 33. minuti odlepili na 73:61. Itoudis je vzel minuto odmora.

Dončić zadel trojko za 60:51

Nadaljevanje je postreglo z izenačeno "šahovsko" partijo "koš za koš". Obe ekipi sta kar preceh "grešili". V 27. minuti pa se je Real odlepil. Najprej je trojko zadel Fabien Caseuer, nato pa je izza črte zadel še Dončić za 60:51. Real je naredil delni izid 13:0. Itoudis je moral vzeti minuto odmora. Ta ni bistveno spremenila položaja na igrišču, saj je Real na zadnji odmor odšel s prednostjo 60:53. Dončić je bil s 13 točkami tudi po treh četrtinah najboljši pri Realu.

Fenerbahče vodil od začetka do konca

V prvem polfinalu je Fenerbahče s 76:67 premagal Žalgiris. Branilci naslova so vodili od začetka do konca tekme. Fenerbahče je odlično odprl srečanje in povedel s 7:1, nato pa prednosti ni več izpustil iz rok. V 15. minuti je Jan Vesely s štirimi zaporednimi točkami in zabijanjem poskrbel za najvišjo vodstvo dotlej 32:20. A Žalgiris je do polčasa uspel prepoloviti zaostanek, saj je semafor kazal le +6 (39:33) za branilce naslova. Luigi Datome je bil z 12 točkami najučinkovitejši pri Fenerbahčeju, medtem ko je pri Žalgirisu Aaron White dosegel 6 točk. Beno Udrih je v petih minutah prispeval dve točki.

Žalgiris naredil delni izid 11:0

Kevin Pangos je na začetku drugega polčasa znižal na -4 (39:35), nato pa je Fenerbahče naredil delni izid 11:2 za 50:37 v 26. minuti. Po minuti odmora, ki jo je vzel Šarunas Jasikevičius, je sledila velika vrnitev Žalgirisa. Litovski prvak je namreč naredil delni izid 11:0. Začel ga je s trojko Edgarasa Ulanovas, končal pa prav tako s trojko Kevin Pangos za 50:48 v 29. minuti. Tokrat je svoje varovance k sebi poklical Željko Obradović.

Ali Muhammed povlekel voz Fenerbahčeja

Fenerbahče je pred zadnjim delom vodil s 54:50. Brandon Davies je na začetku zadnjega dela znižal na -2, nato pa je na sceno stopil Ali Muhammed oziroma Bobby Dixon, kot je njegovo rojstno ameriško ime, ki je dosegel osem točk za vodstvo Fenerja s 66:54 v 34. minuti. Žalgiris se ni predal, grizel je do konca, a bliže kot na 71:66 44 sekund pred koncem ni uspel priti. Litovci so dobili skok s 34:19, a so izjemno slabo metali za tri točke (2/10).

KOŠARKA (M)



EVROLIGA



BEOGRAD, final four



POLFINALE

Danes ob 21.00:

CSKA MOSKVA - REAL MADRID

-:- (30:20, 16:27, 10:16, -:-)



FENERBAHČE - Žalgiris

76:67 (19:13, 20:20, 15:17, 22:17)

Muhammed 19, Datome 16, Sloukas 14, Wanamaker 9, Vesely 8, Duverioglu in Melli 4, Kalinić 2; Pangos 16, Davies 12, White 10, Ulanovas 7, Toupane 6, Kavaliauskas in Mičić 5, Jankunas 4, Udrih 2 (1/2) v 7 minutah.

Prosti meti: 7/11; 19/27

Met za dve: 24/42; 21/40

Met za tri: 7/18; 2/10

Skoki: 19; 34

Finale in tekma za 3. mesto bosta v nedeljo.

A. V.