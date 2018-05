Polfinale Evrolige: Fenerbahče - Žalgiris (polčas 39:33)

Dončićev Real zvečer s Cskajem

18. maj 2018 ob 17:49,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 19:06

Beograd - MMC RTV SLO

Odštevanja do enega od košarkarskih vrhuncev leta je konec. V beograjski dvorani Arena se je ob 18.00 začel prvi polfinale zaključnega turnirja Evrolige med Fenerbahčejem in Žalgirisom.

Fenerbahče je aktualni prvak Evrolige. Tako kot Fenerbahče ima tudi Žalgiris (1999) en naslov evropskega klubskega prvaka. Svoj prvi "evropski šampionski prstan" bo z litovskim košarkarskim ponosom poskušal osvojiti Slovenec Beno Udrih, že dvakratni prvak Lige NBA s San Antoniem. Član Žalgirisa je tudi Kevin Pangos, ki ima tudi slovenske korenine.

Fenerbahče vodil s +12

Fenerbahče je odlično odprl tekmo in povedel s 7:1, nato pa prednosti ni več izpustil iz rok. V 15. minuti je Jan Vesely s štirimi zaporednimi točkami in zabijanjem poskrbel za najvišjo vodstvo dotlej 32:20. A Žalgiris je do polčasa uspel prepoloviti zaostanek, saj je semafor kazal le +6 (39:33) za branilce naslova. Luigi Datome je bil z 12 točkami najučinkovitejši pri Fenerbahčeju, medtem ko je pri Žalgirisu Aaron White dosegel 6 točk. Beno Udrih je v petih minutah prispeval dve točki.

Še bolj zanimiv za slovenske ljubitelje košarke bo večerni dvoboj (21.00) med moskovskim Cskajem in madridskim Realom, ki bo skušal na vrh Evrope tudi z veliko pomočjo slovenskega čudežnega dečka Luke Dončića, najboljšega mladega igralca Evrolige, najučinkovitejšega posameznika rednega dela in kandidata za MVP-ja.

KOŠARKA (M)



EVROLIGA



BEOGRAD, final four



POLFINALE



Danes ob 18.00:

FENERBAHČE - ŽALGIRIS

-:- (19:13, 20:20, -:-, -:-)



Ob 21.00:

CSKA MOSKVA - REAL MADRID



Finale in tekma za 3. mesto bosta v nedeljo.

A. V.