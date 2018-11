Trener Reala Pablo Laso se je tako veselil predstave svojih varovancev, med katerimi sta tudi Anthony Randolph in Klemen Prepelič. Foto: EPA Real še ne pozna poraza v Evroligi. Foto: EPA Dodaj v

Real še naprej stoodstoten, Randolph in Prepelič glavna moža

Barcelona proti Panathinaikosu v sredo

20. november 2018 ob 23:04

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Reala iz Madrida še naprej ne poznajo poraza v Evroligi. V 8. krogu so bili boljši od Gran Canarie z 89:76.

Obračun španskih ekip je potekal v Madridu. Ekipa s Kanarskih otokov je po prvi četrtini vodila, košarkarjem kraljevega kluba pa je do polčasa uspelo prevzeti vodstvo, na odmor so odšli s štirimi točkami naskoka (47:43). Ključni mož Madridčanov Anthony Randolph je v prvem polčasu dosegel 12 točk, Klemen Prepelič jih je prispeval devet.

Po polovici igre v tretji četrtini so Madridčani prišli do dvomestne prednosti (57:47), vodili so tudi za 13 točk, a so se do vstopa v zadnjo četrtino košarkarji Gran Canarie približali (62:57).

Real je hitro povedel z dvomestno prednostjo (75:62), Gran Canarii je spet uspelo prepoloviti zaostanek dve minuti in pol do konca (79:73), a več kot to jim ni uspelo. Real je znova pokazal moč in nova zmaga je bila tu.

Randolph je na koncu zbral 20 točk, 10 skokov in dve podaji in je bil prvi mož Reala, drugi pa je bil Prepelič s 13 točkami in tremi podajami.

Poleg Reala ima 100-odstotni izkupiček na dosedanjih tekmah še CSKA Moskva.

V sredo bodo na sporedu še štiri tekme osmega kroga. Barcelona Jake Blažiča bo gostovala pri grškem Panathinaikosu, črnogorska Budućnost Alena Omića pa pri ruskem Himkiju.

8. KROG



ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV

90:77 (16:14, 22:17, 24:22, 28:24)

Pleiss in Dunston po 14, Larkin in Micić po 12; O' Bryant 19, Tyus 12.

FENERBAHČE - DARUŠAFAKA

100:79 (25:10, 21:27, 22:19, 32:23)

Mahmutoglu 16, Muhammed 15; Eric 17, McCallum 16.

BAYERN - OLYMPIACOS

62:72 (15:15, 12:16, 16:14, 19:27)

Lučić in Williams po 15; Leday 12, Milutinov 11, Timma in Printezis po 10.

REAL MADRID - GRAN CANARIA

89:76 (22:28, 25:15, 15:14, 27:19)

Randolph 20 (6/8 za dve) in 10 skokov v 26 min, Prepelič 13 (3/4 za dve) v 15 min; Strawberry 20, Baez 14.

Sreda ob 18.00:

HIMKI MOSKVA - BUDUĆNOST



Ob 19.00:

CSKA MOSKVA - ŽALGIRIS



Ob 20.00:

PANATHINAIKOS - BARCELONA



Ob 20.45:

ARMANI OLIMPIA MILANO - BASKONIA

Lestvica: REAL MADRID 8 8 0 16 FENERBAHČE 8 7 1 15 CSKA MOSKVA 7 7 0 14 ANADOLU EFES 8 6 2 14 BARCELONA 7 5 2 12 OLIMPIA MILANO 7 5 2 12 OLYMPIACOS 8 4 4 12 PANATHINAIKOS 7 4 3 11 ----------------------------------- BAYERN 8 3 5 11 ŽALGIRIS 7 3 4 10 GRAN CANARIA 8 2 6 10 BASKONIA 7 2 5 9 MACCABI 8 1 7 9 DARUŠAFAKA 8 1 7 9 HIMKI MOSKVA 7 1 6 8 BUDUĆNOST 7 1 6 8

D. S.