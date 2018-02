Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenska košarkarska reprezentanca je v Carigradu osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Foto: EPA Glede na drugačno razlago pravil, kot smo jo na večini košarkarskih zvez razumeli do včeraj, bo imela tekma proti Belorusiji pravi tekmovalni naboj in pomen. A Slovenija je evropski prvak in prepričan sem, da bodo naši fantje to potrdili in dokazali tudi s pristopom in igro na tekmi v Minsku. Matej Erjavec, predsednik KZS-ja Sorodne novice Prepelič in Rebec Slovence popeljala do varne razdalje Trifunović z osmimi člani zlate selekcije; Randolph pride junija Dodaj v

Kvalifikacije za SP: Belorusija - Slovenija

Ekipe prenašajo v drugi del vse rezultate

26. februar 2018 ob 15:58,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 17:14

Minsk - MMC RTV SLO, STA

Slovenske košarkarje ob 17.30 v Minsku čaka kvalifikacijska tekma za SP. Nasprotnik je Belorusija, tekma pa bo imela večji pomen, kot so sprva mislili.

Varovance Rada Trifunovića je v Minsku presenetila razlaga pravil glede sistema tekmovanja. V drugi del kvalifikacij ekipe prenašajo vse rezultate, ne samo tistih z moštvi, ki se bodo uvrstila v nadaljnje tekmovanje.

Slovenski košarkarji so v kvalifikacijah za SP do zdaj osvojili dve zmagi proti Belorusiji in Črni gori ter izgubili proti Španiji. Po novem je tako današnja tekma z Belorusijo veliko pomembnejša, kot so igralci in vodstvo reprezentance menili še manj kot 24 ur nazaj.

Predsednik KZS-ja Matej Erjavec je na to temo povedal: "Glede na drugačno razlago pravil, kot smo jo na večini košarkarskih zvez razumeli do včeraj, bo imela tekma proti Belorusiji pravi tekmovalni naboj in pomen. A Slovenija je evropski prvak in prepričan sem, da bodo naši fantje to potrdili in dokazali tudi s pristopom in igro na tekmi v Minsku."

Fibina pravila narobe razumeli tudi drugi

Pravil si niso narobe tolmačili le v slovenski reprezentanci, temveč so podobno razmišljale številne druge evropske ekipe. Mednarodna košarkarska zveza Fiba je namreč na predstavitvi sistema tekmovanja med septembrskim evropskim prvenstvom državam pokazala videoposnetek, v katerem je razlaga prvega dela tekmovanja, nato pa sledi še opis drugega dela. Pri tem je Fiba navedla, da ekipe ta del začenjajo z rezultati iz prvega dela.



V tekmovalnih sistemih je običaj, da ekipe, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje, s seboj prenašajo le medsebojne rezultate. Tako so vse do včeraj, ko je vest zaokrožila med evropskimi košarkarskimi zvezami, menili tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, ki je nato zahtevala Fibino razlago in dobila pojasnilo, da je bila ves čas v zmoti. Novico je za STA potrdil tudi predstavnik za javnost pri Fibi Sakis Kontos, ki je dodal, da se je sinoči na Fibo z enakim vprašanjem obrnilo več kot deset evropskih košarkarskih zvez. Belorusi skorajda presenetili Špance

Čeprav Belorusi še nimajo zmage v teh kvalifikacijah - tudi sicer še nikoli niso bili udeleženci Eurobasketa, kaj šele svetovnega prvenstva -, so v petek za las izgubili proti Španiji. Imeli so celo napad za zmago, na koncu pa so izgubili z 82:84. "Belorusija je ekipa, ki je na zadnji tekmi pred svojim občinstvom pokazala izredno igro. Igrati bomo morali od prve minute agresivno v obrambi in speljati čim več protinapadov, da se sprostimo in naredimo razliko. Naša želja je zmaga," pravi selektor Rado Trifunović, Luka Rupnik pa je dodal: "Po pomembni zmagi v Podgorici smo imeli nekaj časa za regeneracijo in verjamem, da se bomo dobro pripravili na domačine. Doma igrajo dobro, hitro košarko, kar so dokazali proti Špancem. Morali bomo kontrolirati skok, biti čvrsti v obrambi in strpni v napadu."

SVETOVNO PRVENSTVO 2019

KVALIFIKACIJE, prvi del

Skupina A

4. krog

Danes ob 17.30:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

Ob 19.00:

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 3 3 0 +23 6 SLOVENIJA 3 2 1 +17 5 ČRNA GORA 3 1 2 -1 4 -------------------------------------- BELORUSIJA 3 0 3 -39 3

Skupina B

4. krog, ponedeljek ob 18.00:

UKRAJINA - ŠVEDSKA



Ob 18.30:

LATVIJA - TURČIJA

Lestvica: TURČIJA 3 2 1 5 UKRAJINA 3 2 1 5 LATVIJA 3 1 2 4 -------------------------------------- ŠVEDSKA 3 1 2 4



V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B.

Na SP bodo vodila prva tri mesta.

D. S.