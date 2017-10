Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Košarkarji bodo kvalifikacijske tekme za SP 2019 igrali ob petkih. Foto: BoBo Dodaj v

Fiba kvalifikacije prestavila s četrtka na petek

Slovenija v uvodnem krogu z Belorusijo

4. oktober 2017 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je v torek na zasedanju v Švici odločila, da vse kvalifikacijske tekme za SP 2019, ki bodo na sporedu novembra in februarja prihodnje leto, prestavi s četrtkovega na petkov termin.

Z novim terminom, Fiba ga označuje kot kompromis, bi za vse reprezentance lahko zaigrali najboljši košarkarji v evropskih klubih.

Fiba je s spremembo termina skušala zagotoviti, da bi za svoje reprezentance lahko zaigrali košarkarji, ki nastopajo v evroligi v okviru konkurenčnega združenja Uleb, ki vodi elitno klubsko evropsko tekmovanje.

Po prvotnem koledarju so se termini tekem prekrivali, kar bi za posamezne reprezentance pomenilo, da bodo nastopale oslabljene in brez zvezdnikov, posledično pa bi bil veliko manjši tudi interes.

Zaplet je pri košarkarjih in navijačih naletel na močan odpor in kritike, na koncu pa je Fiba vendarle popustila in vsaj delno prilagodila termine tekem. Evropski prvaki Slovenci bodo v uvodnem krogu kvalifikacij v Stožicah gostili ekipo Belorusije.

M. L.