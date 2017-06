Finale, druga tekma: Golden State - Cleveland 67:64 (polčas)

Na klopi gostiteljev Steve Kerr

5. junij 2017 ob 02:00,

zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 03:16

Oakland - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi finala Lige NBA se v Oracle Areni merita Golden State in Cleveland. Bojevniki so zanesljivo dobili uvodno tekmo.

V lanskem finalu je Cleveland izgubil obe tekmi v Oaklandu (104:89 in 110:77) in nato že zaostajal celo z 1:3 v zmagah, sledila pa je veličastna vrnitev in prvi naslov v zgodovini kluba.

Na prvi tekmi je blestel Kevin Durant, ki je dosegel 38 točk, Stephen Curry je zadel šest trojk za zmago s 113:91. Cavaliersi upajo, da se bodo prebudili J. R. Smith, Deron Williams in Kyle Korver. LeBron James, Kyrie Irving in Kevin Love so v četrtek skupaj dosegli 67 točk, vsi ostali igralci pa le 24.

Warriorsi v končnici ne poznajo poraza, dobili so vseh 13 tekem. Glavni trener Steve Kerr se počuti bolje in bo znova na klopi. Voditi namerava vse tekme do konca finala.

Zadnjih enajst tekem je vodil njegov pomočnik Mike Brown, ki je bil trener Clevelanda med letoma 2005 in 2010. Leta 2007 je tudi vodil ekipo v finalu Lige NBA, a je bil San Antonio boljši s 4:0 v zmagah. To je bil prvi izmed štirih finalnih porazov Jamesa. Brown je bil trener Clevelanda tudi v sezoni 2013/14, a je bil maja 2014 odpuščen. Po pogodbi je še vedno na plačilni listi Clevelanda, odpravnino bo prejemal vse do leta 2020.

Finale, druga tekma, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2) 1:0

-:- (40:34, 27:30, -:-, -:-)



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: ------------------

Peta tekma, torek, 13. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.