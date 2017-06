Finale, druga tekma, ob 2.00: Golden State - Cleveland

Na klopi gostiteljev znova Mike Brown

4. junij 2017 ob 21:46

Oakland - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi finala Lige NBA se bosta v Oaklandu srečala Golden State in Cleveland. Bojevniki so zanesljivo dobili uvodno tekmo.

V lanskem finalu je Cleveland izgubil obe tekmi v Oaklandu (104:89 in 110:77) in nato že zaostajal celo z 1:3 v zmagah, sledila pa je veličastna vrnitev in prvi naslov v zgodovini kluba.

Na prvi tekmi je blestel Kevin Durant, ki je dosegel 38 točk, Stephen Curry je zadel šest trojk za zmago s 113:91. Cavaliersi upajo, da se bodo prebudili J. R. Smith, Deron Williams in Kyle Korver. LeBron James, Kyrie Irving in Kevin Love so v četrtek skupaj dosegli 67 točk, vsi ostali igralci pa le 24.

Warriorsi v končnici ne poznajo poraza, dobili so vseh 13 tekem. Glavni trener Steve Kerr ima še vedno bolečine v hrbtu, zato bo že enajsto tekmo vodil njegov pomočnik Mike Brown, ki je bil trener Clevelanda med letoma 2005 in 2010. Leta 2007 je tudi vodil ekipo v finalu Lige NBA, a je bil San Antonio boljši s 4:0 v zmagah. To je bil prvi izmed štirih finalnih porazov Jamesa. Brown je bil trener Clevelanda tudi v sezoni 2013/14, a je bil maja 2014 odpuščen. Po pogodbi je še vedno na plačilni listi Clevelanda, odpravnino bo prejemal vse do leta 2020.

Finale, druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2) 1:0



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: ------------------

Peta tekma, torek, 13. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.