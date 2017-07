Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenske košarkarice igrajo v finalu EP-ja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale EP-ja: Španija U-20 - Slovenija U-20 (3. četrtina)

Ruske košarkarice osvojile bron

16. julij 2017 ob 20:45

Matosinhos - MMC RTV SLO

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let pravkar igra finale evropskega prvenstva v Matosinhosu na Portugalskem. Nasprotnica je izbrana vrsta Španije.

V osmini finala je Slovenija z 80:65 premagala Turčijo, v četrtfinalu s 64:61 Latvijo, v polfinalu so bile varovanke selektorja Damirja Grgića z 81:75 boljše od Francozinj.

Španija na tem evropskem prvenstvu še ne pozna poraza. V skupinskem delu so španske košarkarice ugnale Poljsko, Švedsko in Belgijo, v osmini finala so bile boljše od Litve, v četrtfinalu od Madžarske, včeraj pa so v polfinalu premagale še Rusinje.

Španke so v zadnjih šestih letih osvojile pet naslovov evropskih prvakinj, leta 2014 pa so bile druge. Na prvenstvih stare celine so od leta 2006 naprej venomer osvojile eno izmed medalj.

Evropsko prvenstvo v košarki do 20 let, Matosinhos

Finale:

ŠPANIJA U-20 - SLOVENIJA u-20

-:- (20:15, 17:21, -:-, -:-)

Tekma za 3. mesto:

RUSIJA U-20 - FRANCIJA U-20

80:59 (11:18, 26:16, 27:11, 16:14)

Mitja Lisjak