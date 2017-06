Finale, peta tekma, ob 3.00: Golden State - Cleveland

Lani so se Cavsi vrnili po zaostanku z 1:3

12. junij 2017 ob 22:08

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata imajo drugo priložnost za naslov prvaka v Ligi NBA. Warriorsi vodijo s 3:1 v zmagah proti Clevelandu, ki je na zadnji tekmi prikazal najboljšo predstavo.

Cavaliersi so v petek v Quicken Loans Areni zmagali kar s 137:116. Zadeli so kar 24 trojk iz 45 poskusov in preprečili popolno končnico Bojevnikov (16 zmag). V letih 1947 in 1956 so Warriorsi naslova osvojili še v Filadelfiji, v letih 1975 in 2015 pa že v Oaklandu.

V lanski sezoni je imel Golden State prav tako prednost s 3:1 v zmagah, nato pa je izgubil zadnje tri tekme, peto in sedmo v Oracle Areni.

Trener Clevelanda Tyronn Lue je bil izjemno zadovoljen z agresivnim pristopom. Na četrti tekmi je bilo kar sedem tehničnih napak, veliko je bilo prerivanja in tudi številne krepke besede so padle med zvezdniki. Lue je pojasnil, da so bili njegovi izbranci na uvodnih dveh tekmah v Oaklandu zelo mehki, zdaj pa pričakuje agresiven pristop od prve minute.

Vrtoglave cene za najboljše vstopnice

Cene vstopnic za peto tekmo so se v redni prodaji v soboto gibale med 575 in 975 ameriškimi dolarji. V nedeljo je potekal boj za vstopnice, ki jih prodajajo lastniki sezonskih kart. Nekdo je odštel rekordnih 133.000 zelencev za dve vstopnici v prvi vrsti. Dve vstopnici sta se prodajali tudi po ceni med 80.000 in 90.000 ameriškimi dolarji.

Finale, peta tekma, torek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2) 3:1

---------- morebitne tekme: ------------------

Šesta tekma, petek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.