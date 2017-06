Finale, prva tekma: Golden State - Cleveland 60:52 (polčas)

Predlani naslov osvojili Warriorsi, lani prvič Cavaliersi

2. junij 2017 ob 03:00,

zadnji poseg: 2. junij 2017 ob 04:16

Oakland - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi finala Lige NBA se v Oracle Areni merita Golden State in Cleveland. To je že tretje leto zapored, ko sta v finalu ista tekmeca.

Letošnja končnica ni ravno navdušila košarkarskih zanesenjakov, saj ni bilo veliko napetih serij. Bojevniki niso izgubili še nobene tekme, pometli so s Portlandom, Utahom in San Antoniom. Tekmece so v povprečju premagovali za 16,3 točke. Od 11. marca naprej je Golden State dobil kar 27 od 28 tekem. Cleveland je izločil Indiano in Toronto s 4:0, proti Bostonu pa je slavil s 4:1.

V lanskem finalu so Warriorsi dobili prvi dve domači tekmi, nato pa so povedli celo s 3:1 v zmagah. Zadnje tri tekme so dobili Cavaliersi in uprizorili največjo vranitev v zgodovini finalnih tekem. LeBron James je držal obljubo in zagotovil prvi naslov v zgodovini kluba. V letošnji končnici je v življenjski formi.

Že obe tekmi rednega dela v letošnji sezoni sta dokazali, da je rivalstvo na vrhuncu. V primerjavi z lanskim finalom ima Golden State Kevina Duranta, ki še nima prstana. Tudi Cleveland je močnejši, ostrostrelec Kyle Korver in veteran Deron Williams imata veliko izkušenj.

Finale, prva tekma, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2) 0:0

-:- (35:30, 25:22, -:-, -:-)

Druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Četrta tekma, sobota, 10. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: -----------

Peta tekma, torek, 13. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija,ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.