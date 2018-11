Francozinje že do odmora strle nemočne Slovenke

Žreb za EP bo 12. decembra v Beogradu

21. november 2018 ob 22:40

Charleville-Mezeres - MMC RTV SLO

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca, ki si je že v soboto zagotovila mesto na evropskem prvenstvu, je v zadnjem nastopu v kvalifikacijah doživela prvi poraz. Francija je bila boljša kar z 88:44.

Varovanke selektorja Damirja Grgića, ki so kvalifikacije končale na drugem mestu s petimi zmagami, bodo od 27. junija do 7. julija drugič zapored udeleženke zaključnega turnirja najboljših šestnajstih evropskih reprezentanc, ki bo potekal v Srbiji in Latviji. Slovenke bodo tekmice na evropskem prvenstvu dobile 12. decembra na žrebu v Beogradu.

Francozinje so v Celju presenetljivo izgubile (68:62). Evropske podprvakinje so bile tokrat zelo motivirane in že do odmora so si babrale neulovljivo prednost (47:18).

Na zadnji tekmi v Charleville-Mezeresu je največ točk za Slovenijo dosegla Zala Friškovec (12). Očitna je bila razlika v višini, ki so jo gostiteljice sprida izkoristile, kakor tudi v ostalih košarkarskih elementih. Francija je dobila skok s 54:29, zadela je enajst trojk, imela 24 podaj, med strelke se je vpisalo enajst igralk, pet od teh pa je imelo dvomestno število točk.

Grgić: Poraz dobra šola za prihodnost

"Očitno so bile igralke preveč 'prazne' po tekmi na Finskem in uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Proti vrhunski zasedbi Francije smo sicer poskusili nekaj napraviti, a nič se nam ni izšlo po naših željah. Vseeno moram dekletom še enkrat čestitati za izjemno delo v kvalifikacijah. Dobile so pet tekem in se zasluženo uvrstile na EP, kamor potujemo z željo, da tam pokažemo našo igro, se pravi čvrsto, agresivno obrambo, ki nam omogoča lahke koše. Tega danes nismo pokazali in upam, da je bila ta tekma dobro šola za prihodnost," je poudaril selektor Damir Grgić.

Evropsko prvenstvo bo potekalo v Beogradu, Nišu, Zrenjaninu in Rigi, zaključni boji pa bodo v prestolnici Srbije. Poleg Slovenije ter obeh gostiteljic Srbije in Latvije bodo na prvenstvu nastopile še Turčija, Rusija, Španija, Češka, Francija, Belorusija, Črna gora, Velika Britanija, Belgija, Madžarska, Italija, Ukrajina in Švedska.

KVALIFIKACIJE, skupina E, 6. krog:

FRANCIJA - SLOVENIJA

88:44 (31:9, 16:9, 24:15, 17:11)

Miyem 17 in 11 skokov, Hartley 16 (7/8 iz igre), Johannes in Gruda po 11, Chartereau 10; Friškovec 12, Oblak 9, Barić 8, Prezelj 7, Lisec 4, Jakovina 3, Evans 1.



ROMUNIJA - FINSKA 71:60



Vrstni red: Francija in Slovenija 11, Romunija 8, Finska 6 točk.



Na evropsko prvenstvo so se uvrstile zmagovalke skupin in šest najbolje drugouvrščenih ekip iz osmih skupin.

A. G.