Golemac pred polfinalom: Olimpija je favorit

Olimpija po 21. pokalni naslov

15. februar 2018 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Hali Tivoli bodo ta konec tedna podelili prvo košarkarsko lovoriko. V boj za pokal se bodo podali košarkarji Petrola Olimpije, Sixta Primorske, Krke in Šenčurja GGD. Naslov branijo zmaji.

Košarkarji Petrola Olimpije naskakujejo 21. pokalni naslov. Ne bodo imeli lahkega dela, saj se bodo že v polfinalu pomerili z vodilno ekipo lige Nova KBM Sixtom Primorsko.

"Glede na to, da igrajo v domači dvorani, da so branilci naslova, so zagotovo favoriti v tem dvoboju. Toda mi bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se Petrolu Olimpiji dostojno zoperstavimo in da se uvrstimo v nedeljski finale," pravi strateg Sixta Primorske Jurica Golemac.