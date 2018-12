Fredu Hoibergu ni uspelo preporoditi Bikov. Foto: EPA Dodaj v

Hoibergu ni uspelo rešiti krize Chicaga - nasledil ga bo pomočnik Boylen

Številni nosilci igre poškodovani

3. december 2018 ob 18:46

Chicago

Vodstvo Chicaga je odpustilo glavnega trenerja Freda Hoiberga. Bike bo v nadaljevanju rednega dela sezone vodil njegov pomočnik Jim Boylen.

46-letni Hoiberg je bil trener bikov od 2. junija 2015. S 155 porazi je peti najslabši trener v zgodovini franšize, dosegel je 115 zmag. 53-letni Boylen je že dolgo v Ligi NBA, prvič se bo preizkusil kot glavni trener. Pomočnik trenerja je bil v Houstonu, Golden Statu, Milwaukeeju, Indiani in San Antoniu. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2019/20.

Biki so izgubili zadnjih šest tekem in deset od zadnjih enajstih. Pet zmag in 19 porazov seveda ni prepričalo vodstva kluba. Zelo se pozna, da manjkajo poškodovani nosilci igre. Denzel Valentine (gleženj), Kris Dunn (koleno) in Bobby Portis (koleno) so izpustili številne tekme, odlični Lauri Markkanen pa se je zaradi poškodbe komolca vrnil šele pretekli konec tedna.

Chicago je v devetdesetih letih osvojil šest naslovov prvaka z Michaelom Jordanom v glavni vlogi. Od slovesa Jordana leta 1998 so Biki v veliki krizi in niso bili blizu finala Lige NBA. Še najbližje so bili leta 2011, ko so izgubili finale Vzhoda proti Miamiju z 1:4 v zmagah. Derrick Rose, Jimmy Butler, Pau Gasol in Nikola Mirotić so vsi zapustili klub v preteklih sezonah, zdaj pa želi vodstvo sestaviti močno ekipo okoli Markkanena.

