Hrovat z blokado in zabijanjem zabil zadnji žebelj v krsto FMP-ja

Badžim najboljši strelec Petrola Olimpije

3. marec 2018 ob 21:04

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 21. krogu Lige ABA na gostovanju v Beogradu premagali FMP z 81:86. To je bila za Ljubljančane že četrta zaporedna zmaga v tem tekmovanju.

O zmagovalcu se je odločalo v končnici tekme, ko je imel Filip Čović izza črte prostih metov priložnost, da izid izenači na 82:82, a je en poskus zgrešil. Roko Badžim je na drugi strani po osebni napaki gostiteljev oba poskusa zadel (81:84).

Do konca rednega dela srečanja je bilo še 14 sekund, domači strateg Vladimir Jovanović je zahteval minuto odmora, po kateri pa si je FMP privoščil napako – pri izvajanju avta žoge ni pravočasno poslal v igrišče.

Badžim je nato zgrešil oba prosta meta in FMP-ju ponudil novo priložnost za izenačenje, a je met za tri točke štiri sekunde pred zadnjo sireno Čoviću preprečil Gregor Hrovat. Ta je nato z zabijanjem iz bliskovitega protinapada poskrbel za končni izid 81:86.

V napeti končnici mirnejša roka Ljubljančanov

Ljubljančani so tekmo začeli zelo dobro, nasprotnika so nadigrali s kompaktno igro v obrambi, v napadu pa so učinkovito dosegali koše, po prvi četrtini je bilo 18:26. Prednost osmih točk so zadržali tudi v drugi četrtini, na odmor so odšli z izidom 37:45. Olimpija je v tretji četrtini, v kateri je za nekaj časa po udarcu zavest izgubil Jan Špan, vodila že za 17 točk (49:66), a so se gostitelji nato vrnili in z delnim izidom 20:3 izenačili (69:69). Sledila je napeta končnica, v kateri so imeli gostje mirnejšo roko.

Liga ABA, 29. krog:

FMP - PETROL OLIMPIJA

81:86 (18:26, 19:19, 25:23, 19:18)

Čović in Ojo po 19; Badžim 21, Hrovat 18, Morgan 16, Kastrati, Oliver in Sanon po 8, Radulović 4, Tratnik 2, Špan 1.

MZT SKOPJE - CEDEVITA

64:85 (13:15, 18:26, 17:16, 16:28)

Nedelja ob 19.00:

PARTIZAN - BUDUĆNOST

Ob 21.00:

CIBONA - MORNAR

Ponedeljek ob 18.00:

IGOKEA - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

ZADAR - MEGA BEMAX

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 17 3 232 37 CEDEVITA 16 5 143 37 BUDUCNOST 16 4 190 36 MORNAR 12 8 1 32 PARTIZAN 10 10 42 30 FMP 9 12 16 30 PETROL OLIMPIJA 9 12 -60 30 ZADAR 9 11 -38 29 MEGA BEMAX 7 13 -17 27 IGOKEA 7 13 -76 27 CIBONA 7 13 -95 27 MZT SKOPJE 3 18 -338 24

