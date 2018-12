Aleksandar Lazić je bil prvo ime ob zmagi Olimpije nad Krko. Foto: www.alesfevzer.com Luka Lapornik je bil prvi strelec Krke. Foto: www.alesfevzer.com V Tivoliju se je na slovenskem obračunu Lige ABA zbralo okoli tisoč gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Edo Murić postal član Cedevite Dodaj v

Lazić s prostima metoma Olimpijo dvignil z dna Jadrana

Krka ostaja pri treh zmagah

16. december 2018 ob 16:47,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 11. krogu Lige ABA v obračunu slovenskih predstavnikov premagali Krko s 70:69. Mož odločitve je bil v Tivoliju Aleksandar Lazić.

Novomeščani so po polovici jadranskega tekmovanja s tremi zmagami zadnji, Olimpija pa je s četrto zmago skočila na sedmo mesto. Obenem so se državni prvaki Krki oddolžili za visok poraz na uvodu sezone. Tedaj je tekma štela za državno prvenstvo.

V dramatični končnici je Olimpija, ko je imela žogo, lahkomiselno in ekspresno zapravila tri točke naskoka. V 15 sekundah je dvakrat izgubila žogo in Krka se je iz praktično izgubljenega položaja vrnila in povedla. Odgovornost je nato prevzel Lazić, ki je bil s 16 točkami prvi strelec tekme, hrkati pa je ujel še 12 odbitih žog. Najprej je v prodoru sicer zgrešil, toda Ljubljančani so imeli še en napak. Lazić je izsilil osebno napako in realiziral oba prosta meta.

Oba visoka igralca Krke, ki sta začela v prvi peterki, Đapa in Balažić, sta bila po dvakrat uspešna izza črte in gostje so si v peti minuti priigrali prednost petih točk, ki jo je nato z nekaj uspešnimi prodori držal Bratož. Toda zaključek uvodne četrtine je pripadel zmajem, ki so z boljšim skokom in s prostimi meti, s katerimi so dosegli skoraj polovico svojih točk v prvih desetih minutah, prevzeli pobudo in povedli. Ko Olimpija v drugi četrtini skoraj štiri minute ni dosegla koša, so Novomeščani povedli za 4. Toda sledila je podobna serija na drugi strani in Ljubljančani so, ko sta akcijo tekme z "alley-oopom" izpeljala Badžim in Jones, ki je silovito zabil, izenačili. Na odmor je s točko prednosti odšla Krka (34:35).

V uvodnih minutah drugega polčasa je Olimpija ves čas žogo 'spuščala' pod koš Begiću, ki pa je imel s čvrsto gostujočo obrambo precej težav. Ko sta zapored bila izza črte natančna Lapornik in Đapa, je Krka 'ušla' na +7. Zatem je bil za tri uspešen tudi Marinelli, na nasprotni strani pa sta odgovorila Špan z dvema trojkama in Badžim, ki je zadel za 47:46. Takšna je bila tudi prednost Olimpije pred zadnjimi desetimi minutami.

Lapornik je šest minut in pol do konca zadel trojko, nato pa je v treh minutah domača vrsta na krilih Lazića in Begića naredila delni izid 9:0 (65:58). Z dvema košema je za napeto končnico poskrbel Lalić, Marinelli pa je s trojko dobro minuto pred koncem priključil na 67:65. 25 sekund je ostalo, ko je Olimpija izvajala avt, a v 15 sekundah zapravila kar dve žogi. Marinelli je položil za 68:67, Fifolt pa popravil zgrešeni met Lapornika za 68:69. Deset sekund je ostalo Olimpiji. Najprej je Lazić zgrešil, nato pa je nad njim Škedelj napravil osebno napako. Bosanski košarkar je oba prosta meta zadel, Marinelli pa zgrešil trojko z velike razdalje.

11. krog:

PETROL OLIMPIJA – KRKA

70:69 (23:21, 11:14, 18:16, 18:18)

1.000; Lazić 16 in 12 skokov, Špan 12, Jones in Badžim po 9, Begić 8, Šamanić 6, Bubnić 4, Sanon in Rebec po 3; Lapornik 14, Marinelli 11, Balažić in Lalić po 10, Đapa 9, Bratož 8, Škedelj 3, Cinac in Fifolt po 2.

Ob 19.00:

CIBONA – BUDUĆNOST

ZADAR – IGOKEA

95:80 (30:19, 17:26, 25:18, 23:17)

MORNAR – CEDEVITA

102:103 (27:25, 26:19, 33:34, 16:25)

MEGA BEMAX – CRVENA ZVEZDA

68:78 (15:20, 10:22, 22:22, 21:14)

PARTIZAN - FMP

83:77 (17:22, 26:20, 25:20, 15:15)

Tilen Jamnik