Liga ABA: Najprej dva slovensko-črnogorska obračuna

Olimpija v superpokalu proti Budućnosti

20. julij 2018 ob 20:46

Beograd - MMC RTV SLO

Zadnji septembrski konec tedna se bo začela Liga ABA. Košarkarji Krke bodo v 1. krogu gostovali pri aktualnem prvaku, Budućnosti, Petrol Olimpija pa se bo doma pomerila z Mornarjem.

Razpored nove sezone, v kateri bo imela Slovenija znova dva predstavnika, so določili na skupščini jadranskega tekmovanja v Beogradu. Krka, ki se je po letu dni s slavjem v 2. ABA ligi vrnila med elito regije, bo v Podgorici izzvala evroligaško Budućnost, ki je lani prvič osvojila naslov v tem tekmovanju. Klub uspešno vodi nekdanji trener Novomeščanov Aleksandar Džikić.

Olimpija, ki po besedah direktorja Romana Lisca letos meri med prve štiri, bo v Stožicah gostila črnogorski Mornar. Tudi košarkarji iz Bara imajo za sabo uspešno sezono, saj so se prebili v polfinale regionalne lige in bodo zaigrali tudi v Evropskem pokalu. Zmaji, ki so lani ubranili naslov državnih prvakov, so edini slovenski klub, ki bo igral v evropskem tekmovanju, saj bodo zaigrali v Fibini ligi prvakov. Olimpija in Krka se bosta prvič med sabo pomerili v 11. krogu, ki bo na sporedu med 14. in 17. decembrom. Tekma bo v Ljubljani.

Med 20. in 24. septembrom bo v Laktaših superpokal Lige ABA, na katerem bo med najboljšo osmerico igrala tudi Olimpija. Ljubljančani se bodo v četrtfinalu turnirja pomerili z Budućnostjo.

1. krog, sobota, 29. septembra:

BUDUĆNOST – KRKA



PETROL OLIMPIJA – MORNAR



CRVENA ZVEZDA – CIBONA



IGOKEA – MEGA BEMAX



CEDEVITA – PARTIZAN



FMP – ZADAR

