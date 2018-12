Na prvi medsebojni tekmi sta Olimpiji ogromno težav povzročala Paolo Marinelli in Luka Lapornik. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Edo Murić postal član Cedevite Dodaj v

Liga ABA: Petrol Olimpija - Krka 34:35 (polčas)

Ljubljančani in Novomeščani na dnu lestvice

16. december 2018 ob 16:47,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 17:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 11. krogu Lige ABA je na sporedu obračun slovenskih predstavnikov v regionalnem tekmovanju, košarkarjev Petrola Olimpije in Krke.

Moštvi sta medsebojni obračun, s katerim se zaključuje polovica rednega dela jadranske lige, pričakali na zadnjih dveh mestih. Obe sta namreč slavili le po trikrat. Takšen izkupiček ob porazu več ima tudi Mornar. Zmaji v dvoboj vstopajo s tremi zaporednimi porazi v vseh tekmovanjih, Novomeščani pa so v Tivoli prišli z dvema zaporednima porazoma v Ligi ABA.

Letos so se finalisti zadnje sezone državnega prvenstva že pomerili. Povsem na začetku sezone je bila na domačem parketu Krka prepričljivo boljša (91:69). Tedaj je Olimpijo še vodil Zoran Martić, ki ga je medtem na klopi zamenjal Saša Nikitović.

Oba visoka igralca Krke, ki sta začela v prvi peterki, Đapa in Balažić, sta bila po dvakrat uspešna izza črte in gostje so si v peti minuti priigrali prednost petih točk, ki jo je nato z nekaj uspešnimi prodori držal Bratož. Toda zaključek uvodne četrtine je pripadel zmajem, ki so z boljšim skokom in s prostimi meti, s katerimi so dosegli skoraj polovico svojih točk v prvih desetih minutah, prevzeli pobudo in povedli. Ko Olimpija v drugi četrtini skoraj štiri minute ni dosegla koša, so Novomeščani povedli za 4. Toda sledila je podobna serija na drugi strani in Ljubljančani so, ko sta akcijo tekme z "alley-oopom" izpeljala Badžim in Jones, ki je silovito zabil, izenačili. Na odmor je s točko prednosti odšla Krka (34:35).

11. krog, nedelja ob 17.00:

PETROL OLIMPIJA – KRKA

-:- (23:21, 11:14, -:-, -:-)

Ob 19.00:

CIBONA – BUDUĆNOST

ZADAR – IGOKEA

95:80 (30:19, 17:26, 25:18, 23:17)

MORNAR – CEDEVITA

102:103 (27:25, 26:19, 33:34, 16:25)

MEGA BEMAX – CRVENA ZVEZDA

68:78 (15:20, 10:22, 22:22, 21:14)

PARTIZAN - FMP

83:77 (17:22, 26:20, 25:20, 15:15)

Tilen Jamnik