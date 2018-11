Lisac (v kratkem) napovedal spremembe: Ničesar ne izključujemo

16. november 2018 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po petih zaporednih porazih in na splošno zelo slabih predstavah je direktor košarkarjev Petrola Olimpije Roman Lisac uvidel, da so potrebne spremembe. Do njih bo, kot je zatrdil, tudi prišlo.

Z novim generalnim sponzorjem in novim klubskim vodstvom so v zmajevem gnezdu, kjer je po dolgem času finančna situacija stabilna in so razmere v klubu urejene, ambicije močno narasle, a se želje in poletne napovedi v prvem mesecu in pol sezone niso odrazile na parketu, kjer je slika zelo klavrna. V obeh mednarodnih tekmovanjih so Ljubljančani za zdaj nekonkurenčni in so na 13 tekmah vknjižili vsega tri zmage. Trenutno so v seriji petih porazov, pozitiven izkupiček pa imajo le v državnem prvenstvu, kjer so si tudi privoščili dva visoka – proti Krki v uvodnem in Šenčurju v zadnjem krogu.

Lisac: Martić je izgorel

Problem niso le rezultati, ampak predvsem igra. V napadu je videti brez sistema, vse preveč je individualnih akcij, čeprav prave individualne kakovosti večina posameznikov nima. Slaba obramba, ki redno prejema tudi več kot 90 točk, in nekakšna brezvoljnost košarkarjev bodeta v oči. Izgubljen skok je stalnica. Vsak primanjkljaj kakovosti se da vsaj delno nadomestiti z borbenostjo in nepopustljivostjo, kar pa očitno trenutno zmajem, ki tega imena na parketu definitivno ne opravičujejo, primanjkuje. Iz dneva v dan oziroma iz tekme v tekmo, ki si sledijo v natrpanem urniku, se vse vrti v začaranem krogu, napredka pa ni videti.

Najmočnejši klubi Ljubljano zapuščajo z zmagami z dvomestnimi številkami, večkrat razlika tudi naraste prek 20 ali celo 30 točk, kot je proti Virtusu. Torej je razkorak med mesti, na katerih bi morala glede na napovedi vodstva pred sezono biti Olimpija, ali se vsaj boriti zanje, in kjer se trenutno giblje, ogromen. V najtežjih časih, ko je bilo finančno stanje precej slabše, je bila Olimpija videti bolje, vsaj pristop je bil boljši. Plače so redne tako kot lani, a je ekipa precej dražja, igra pa obratno sorazmerno slabša.

Del odgovornosti zagotovo nosi trener, vsaj za prikazano na terenu. "Trener Martić je izgorel. Izčrpali smo ga. Kaj in kako naprej, se bomo v kratkem dogovorili," je dejal Lisac. Martić je predvsem v Ligi prvakov večkrat potarnal, da preprosto nima ekipe, ki bi se lahko zoperstavila fizično močnejšim nasprotnikom, proti katerim ne najdejo odgovora. Hkrati je izpostavil naporen ritem treh tekmovanj, zaradi česar ne morejo s treningi popravljati stvari, ki ne funkcionirajo, na drugi strani pa imajo nasprotniki dovolj časa za pripravo. Tako je priprava na tekmece površna. Glede na (objektivne) razloge, ki jih je naštel, je po Neptunasu na vprašanje, če so potem cilji za drugi del Lige prvakov, kar je postavilo vodstvo kluba, previsoki, odgovoril, da so s takim razporedom verjetno res. Tudi v ABA ligi so s trenutnim izkupičkom cilji nedosegljivi.

Kar nekajkrat je bilo na zadnjih tekmah s strani strokovnega štaba slišati navodila, naj košarkarji naredijo osebne napake, pa je ni, kar dokazuje, da komunikacija ni prava. A glavni problem je večkrat zapisana anemičnost na parketu, ko na primer mlada ekipa, ki naj bi po napovedih vodstva kluba "letela po igrišču" in bi jo moralo "razganjati od energije", pri zaostanku več kot 20 točk proti Crveni zvezdi kot vkopana nezainteresirano opazuje izkušenega 30-letnega Filipa Čovića, ki se požrtvovalno vrže za žogo pri že zdavnaj dobljeni tekmi. "To me od vsega najbolj moti," je bil Martićev komentar na ta očitek.

Če se išče objektivne razloge za slabe rezultate, je tak naporen urnik treh tekmovanj. Res je, da Olimpiji ni treba igrati Lige prvakov, a Slovenija preprosto mora ohranjati stik z mednarodno košarko, kajti zmaji so edini predstavniki v Evropi. Res pa je tudi, da si z razprodajo ugleda tu ne delajo usluge. Bolj nesmiselno je sodelovanje v državnem prvenstvu. Slovenska liga je pomembna, a ne s takim sistemom. Za najmočnejše klube redni del ne pomeni ničesar. Edino pomembna je kvalifikacija naprej, nato pa se rezultati izbrišejo. Nepošteno je tudi do tistih pri dnu, za katere izidi štejejo, saj lahko eni odigrajo tekmo proti popolni zasedbi enega izmed favoritov, proti drugim pa kakšen izmed favoritov varčuje z močmi. Kašen je tu smisel? Tu se mora nekaj spremeniti, kajti na ta način nedvomno liga izgublja na veljavi, glede na obisk tekem pa je jasno, da je za gledalce nezanimiva.

Da je preprosto igranje na treh frontah, kar dela Olimpija že tretje leto in so vsakič iste težave, nemogoče, je v preteklosti potrdil tudi velikan Maccabi, pa ima šestkratni evropski prvak seveda neprimerljiv proračun z ljubljanskim. V izogib težavam so se v zmajevem gnezdu pred sezono odločili, da razširijo igralski kader, kar se ni izkazalo za posrečeno potezo. Imajo skoraj 20 košarkarjev, a med njimi ni nosilcev igre, ki bi bili dovolj kakovostni oziroma bi lahko konstantno igrali dobro ter v ključnih trenutkih bili tisti, na katere bi se lahko moštvo zaneslo. Nasičenost s tekmovanji in seveda v prvi vrsti s porazi se odraža tudi v obisku Stožic, ki je vse manjši, nazadnje na tekmi Lige prvakov proti Bayreuthu je bilo gledalcev le nekaj sto.

Širina kadra ni dovolj

"Pričakovali smo, da bo povečana ekipa dovolj za solidno igranje v teh treh tekmovanj. Definitivno smo ugotovili, da je bila to napaka in da ena ekipa ne more igrati v treh ligah, kar je že za eno trenersko ekipo zelo težko voditi. Zdaj bomo nekako poskušali spremeniti koncept in porazdeliti naloge. Moramo se še usesti in dogovoriti, ampak mislim, da je neka taka vizija, da postane državno prvenstvo v prvem delu kot nekakšna kvalifikacijska liga za moštvo v ABA ligi in Evropi. Olimpija je bila že lani v drugem delu, ko je imela le še dve tekmovanji, videti povsem drugače," je o sestavi ekipe dejal Lisac.

Direktor je na izvršnem odboru KZS-ja nagovoril sodelujoče, da so preprosto potrebne spremembe, če slovenski klubi želijo biti konkurenčni v Evropi. Trenutno namreč niso niti na Jadranu: "Na izvršnem odboru sem potarnal in dal ostalim v razmislek, da bi prišli do skupnega imenovalca in se skušali dogovoriti z združenjem prvoligašev. Ko sem to že poskušal, sem dobil očitke, zakaj igrate Evropo, zakaj igrate ABA ligo in ne le slovenske. Mislim, da to ni pravo razmišljanje. Upam, da so razumeli sporočilo in da so rezultati odraz tega. Dogovorili smo se, da bomo vsi do naslednjega odbora razmislili, večina članov pa se je strinjala z mano."

"Iz spoštovanja do slovenske košarke ne bežimo od državnega prvenstva in ga kot slovenski klub hočemo spoštovati ter izpolniti svoje poslanstvo kot, bom rekel, paradni konj. Tudi meni je težko, da je ta paradni konj slab in ni več tako paradni, kot bi moral biti," je dodal Lisac, ki ne beži od odgovornosti pri kadrovanju in načrtovanju sezone: "Sprejemam odgovornost v smislu, da sem narobe ocenil in da nismo že od začetka postavili sistema dveh ekip in ločenih trenerjev. Mislim, da bo tako več časa za razvoj mladih igralcev, ki bodo lahko več trenirali in posledično napredovali. Zdaj smo praktično brez treningov. Mislil sem, da bomo lahko z več igralci uredili vse skupaj."

V kratkem se obetajo spremembe

V ekipi Olimpije so številni mladi košarkarji, zelo nadarjeni, ki imajo ob pravih okoliščinah zelo svetlečo prihodnost in so že zdaj v Stožice privabili številne oglednike in tudi takšna imena, kot je na primer generalni menedžer Clevelanda Koby Altman. Mladeniči med razvojem večkrat po nespametnih potezah potrebujejo "trdo roko", obenem pa veliko treningov — za kar v Ljubljani do zdaj ni bilo časa — in (kakovostne) mentorje na parketu, ob katerih bi napredovali tudi na igrišču. Ti morajo biti karizmatične vodje slačilnice. Ob nenehnih porazih, ko kdaj zmaji povsem dotolčeni zapustijo parket, pa napredek velikih talentov, ki jim neuspeh za neuspehom izbija samozavest, tudi ni mogoč.

"Morda sem res merila postavil, ko sem toliko let gledal Zmaga Sagadina, pri katerem je res veljalo delo, delo in še enkrat delo. On takrat ni imel takega talenta v Olimpiji, kot ga imamo zdaj. Res ne. Mi imamo res vrhunskega, kar povedo ljudje, ki se na to razumejo bolj kot jaz. Toda mi tega ne izkoristimo in ne pokažemo. Čakamo na pravi klik, ali s temi ljudmi, ki so tu, ali pa z drugimi. Lahko rečem, da sem s trenerskim štabom tudi razočaran, saj jasno zadovoljen ne morem biti," je dejal Lisac, ki je ob tem dodal, da prav tako ni zadovoljen z učinkom tistih, ki bi morali biti nosilci.

Poudaril je, da glavni trener nima več veliko kredita. Spremembe je direktor napovedal. In to v kratkem, ko se bo tudi sestal upravni odbor, ki ima zadnjo besedo. "Zadeva se bo hitro odvila, saj časa ni. Ne izključujem ničesar. Postaviti je treba sistem. Kdo bo v prvi ekipi in kdo v drugi? Kdo ju bo vodil? Bomo pripeljali nove strokovnjake? Bomo zamenjali ali preselili Martića? Bomo videli, a ne želim ničesar napovedovati," je zaključil Lisac, ki ne izključuje niti sprememb v igralskem kadru. Ob tem je tudi izpostavil, da pokrovitelji denar zagotovijo le v primeru rezultatov, ki na koncu edini štejejo.

