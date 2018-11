Petrol Olimpija do prve zmage v Ligi ABA po 14. oktobru

Krka v nedeljo gostuje pri Cedeviti

24. november 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 21:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Petrola Olimpije so v 8. krogu Lige ABA v Stožicah z 88:86 premagali FMP in se veselijo tretje letošnje zmage v tem tekmovanju.

Med tednom je novi trener postal Srb Saša Nikitović, ki je zamenjal Zorana Martića.

Ljubljančani so prekinili niz petih porazov v Ligi ABA, zmagali so prvič po 14. oktobru in prvič pod vodstvom Nikitovića.



Olimpija je s precej bolj čvrsto obrambo kot na večini tekem pod vodstvom prejšnjega trenerja ob koncu prvega polčasa in na začetku drugega naredila delni izid 16:0, ki jih je od zaostanka s 26:33 pripeljal do prednosti s 43:33.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji minuti, v kateri so si Ljubljančani precej otežili položaj. Pri šestih točkah prednosti so gostom dovolili dva koša v razmiku nekaj sekund in zato do konca trepetali za zmago. Na srečo sta Blaž Mesiček (prosti meti 13/13, 19 točk) in Roko Badžim (11 točk) ohranila mirno kri s črte prostih metov, gostje pa pri lovljenju tekmeca niso bili dovolj natančni.

Pri gostiteljih je igralo vseh 12 igralcev, le Bojan Radulović se ni vpisal med strelce. Najvišji statistični indeks (20) sta imela Mesiček in Miha Lapornik (17 točk, trojke 3/6).

Petrol Olimpija bo Ligo ABA nadaljevala 7. decembra, ko bo gostovala v Zagrebu pri Cedeviti.

Selektor slovenske reprezentance Rado Trifunović je moral dan po objavi seznama košarkarskih reprezentantov za kvalifikacijski tekmi za SP proti Ukrajini in Latviji poseči po menjavah. Zaradi poškodbe stegenske mišice na tekmi Olimpije v sredo v Carigradu je udeležbo odpovedal Jan Špan, na željo kluba pa bo manjkal tudi Miha Lapornik. Trifunović je zato vpoklical mladega Miho Škedlja iz Krke.



8. krog:

PETROL OLIMPIJA - FMP

88:86 (16:21, 17:12, 22:22, 33:31)

500; Mesiček 19, Lapornik 17, Badžim 11, Jones 10, Bubnić in Begić (8 skokov) po 6, Lazić in Šamanić po 5, Sanon 4, Simonović 3, J. Rebec 2; Apić 21, M. Rebec 16, Pot 15, Jeremić 14.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

71:77 (22:15, 19:23, 10:20, 20:19)

Danes ob 21.00:

MEGA BEMAX - CIBONA



Nedelja ob 19.00:

CEDEVITA - KRKA



Ponedeljek ob 18.00:

ZADAR - BUDUĆNOST



Ob 21.00:

MORNAR - IGOKEA

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 9 0 147 18 BUDUCNOST 6 2 52 14 MEGA BEMAX 6 2 30 14 PARTIZAN 4 5 5 13 CEDEVITA 4 4 19 12 FMP 4 5 -16 12 PETROL OLIMPIJA 3 6 -25 12 ZADAR 3 5 -5 11 IGOKEA 3 5 -30 11 CIBONA 3 5 -51 11 KRKA 3 5 -62 11 MORNAR 2 6 -64 10

