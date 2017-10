Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Chicaga niso našli odgovora na izjemno predstavo LeBrona Jamesa. Foto: Reuters Že od otroštva sem vedno vadil vse položaje na košarkarskem parketu. Od organizatorja igre do centra. Poznam vse poteze, vem, kako igrajo, znam prebrati igro. Ko me je trener postavil na položaj organizatorja igre, sem vedel, kaj je moja naloga, kaj moram storiti. Enako bi bilo, če bi me prosil, da igram na položaju centra. LeBron James Jaylen Brown je bil najboljši strelec Bostona na domači tekmi proti New Yorku, ki je s Chicagom še edina ekipa brez zmage na Vzhodu. Foto: Reuters C. J. McCollum je prispeval levji delež k zmagi Portlanda nad New Orleansom. Foto: Reuters Košarkarji Indiane so slavili zmago v Minneapolisu. Foto: Reuters Dodaj v

James kot organizator igre nerešljiva uganka za Chicago

Boston v derbiju premagal New York

25. oktober 2017 ob 07:37

Cleveland - MMC RTV SLO

Po sili razmer je zvezdnik Clevelanda LeBron James v noči s torka na sredo v Ligi NBA igral na položaju organizatorja igre in svoji ekipi pomagal do zmage nad Chicagom (119:112).

James sicer večkrat breme organizacije napada prevzame na svoja ramena, a prvič po letu 2012, ko je še nosil dres Miamija, je tekmo začel kot organizator. Na tem položaju je blestel, Chicagu, ki v letošnji sezoni še ni okusil slasti zmage, je nasul 34 točk, dodal je tudi 13 podaj.

James: Soigralci vedo, kje sem

"Že od otroštva sem vedno vadil vse položaje na košarkarskem parketu. Od organizatorja igre do centra. Poznam vse poteze, vem, kako igrajo, znam prebrati igro. Ko me je trener postavil na položaj organizatorja igre, sem vedel, kaj je moja naloga, kaj moram storiti. Enako bi bilo, če bi me prosil, da igram na položaju centra. Poznam vse vrste napada, vsako gibanje na parketu za vsak položaj. To mi olajša delo, saj vem, kje moram biti, prav tako tudi soigralci vselej vedo, kje sem," je po tekmi dejal James.

Slab začetek, boljši konec

Cleveland je sicer tekmo začel slabo. V letošnji sezoni se ne ponaša z dobro obrambo, gostje so pridno polnili domači koš, v prvi četrtini so povedli že za +14 (12:26). Toda gostitelji so se počasi začeli vračati, v uvodnih minutah tretje četrtine so po polaganju Tristana Thompsona tudi prvič povedli (74:72). Po zaslugi delnega izida 12:0 so si nabrali lepo prednost, ki pa je hitro skopnela. Na začetku zadnje četrtine je Cleveland zaostajal za točko (91:92), ko je Kevin Love zadel trojko, v pičlih 33 sekundah je dvakrat izza črte za tri točke zadel še Kyle Korver. Gostitelji kljub žilavemu Chicagu - ta se je približal na tri točke zaostanka (106:103) – vodstva niso izpustili več iz rok.

Tekme 24. oktobra:

CLEVELAND - CHICAGO 119:112

James 34 (13 podaj), Love 20 (12 skokov); Holiday 25.

ORLANDO - BROOKLYN 125:121

Gordon 41 (14 skokov), Fournier 28; Russell 29.

BOSTON - NEW YORK 110:89

Brown 23, Tatum 22, Irving 20; Kanter 16 (19 skokov).

MINNESOTA - INDIANA 107:130

Towns 28; Oladipo 28, Joseph 21.

POTRLAND - NEW ORLEANS 103:93

McCollum 23, Turner in Lillard po 13; Cousins 39 (13 skokov).

LA CLIPPERS - UTAH 102:84

Griffin 22, Beverley 19; Mitchell 19.

Vzhodna konferenca:

WASHINGTON WIZARDS 3 3 0 100,0 CLEVELAND CAVALIERS 4 3 1 75,0 ORLANDO MAGIC 4 3 1 75,0 MILWAUKEE BUCKS 4 3 1 75,0 TORONTO RAPTORS 3 2 1 66,7 MIAMI HEAT 3 2 1 66,7 INDIANA PACERS 4 2 2 50,0 BROOKLYN NETS 4 2 2 50,0 -------------------------------------- BOSTON CELTICS 4 2 2 50,0 DETROIT PISTONS 4 2 2 50,0 CHARLOTTE HORNETS 3 1 2 33,3 PHILADELPHIA 76ERS 4 1 3 25,0 ATLANTA HAWKS 4 1 3 25,0 CHICAGO BULLS 3 0 3 0,0 NEW YORK KNICKS 3 0 3 0,0

Zahodna konferenca:

LOS ANGELES CLIPPERS 3 3 0 100,0 MEMPHIS GRIZZLIES 3 3 0 100,0 SAN ANTONIO SPURS 3 3 0 100,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 4 3 1 75,0 HOUSTON ROCKETS 4 3 1 75,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 4 2 2 50,0 GOLDEN STATE WARRIORS 4 2 2 50,0 UTAH JAZZ 4 2 2 50,0 -------------------------------------- DENVER NUGGETS 3 1 2 33,3 LOS ANGELES LAKERS 3 1 2 33,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 3 1 2 33,3 PHOENIX SUNS 4 1 3 25,0 SACRAMENTO KINGS 4 1 3 25,0 NEW ORLEANS PELICANS 4 1 3 25,0 DALLAS MAVERICKS 4 0 4 0,0

Tekme 25. oktobra:

CHARLOTTE - DENVER

DETROIT - MINNESOTA

PHILADELPHIA - HOUSTON

BROOKLYN - CLEVELAND

MIAMI - SAN ANTONIO

OKLAHOMA CITY - INDIANA

DALLAS - MEMPHIS

PHOENIX - UTAH

GOLDEN STATE - TORONTO

LA LAKERS - WASHINGTON

