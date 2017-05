James prehitel Jordana, tretjič zapored finale Golden State - Cleveland

Do finala enotedenski predih

Košarkarji Clevelanda so v gosteh premagali Boston s 135:102, kar pomeni, da bosta v finalu Lige NBA še tretjič zapored igrala Golden State in Cleveland.

LeBron James je za branilce naslova ob zelo dobrem metu iz igre (13/18) zbral 35 točk, skupno število v končnici jih je dvignil na 5.995, kar pomeni, da je na samem vrhu večne lestvice prehitel Michaela Jordana (5.987). Cleveland je ogromno razliko naredil v prvi in tretji četrtini (77:44), tako je bila zadnja četrtina formalnost.

Največ točk v končnici Lige NBA:

5995: LeBron James

5987: Michael Jordan

5762: Kareem Abdul Jabbar

5640: Kobe Bryant

5250: Shaquille O'Neal — Športni SOS (@SportniSOS) May 26, 2017

James: Jordan je bil kot Bog

Novinarji so po koncu tekme Jamesa največ spraševali prav o spremembi na vrhu lestvice. "Ni skrivnost, številko 23 nosim zaradi Mika. Zaradi njega in njegovih dosežkov sem se zaljubil v košarko. Ko sem ga gledal, sem imel občutek, da gledam Boga. Nikoli si nisem mislil, da lahko igram na taki ravni," je govoril junak tekme.

23 točk Bradleyja

V tej seriji je zelo dobro igral tudi Kyrie Irving, ki je na četrti tekmi dosegel 42 točk, tudi tokrat je bil s 24 zelo soliden: "James je naša gonilna sila, saj celotno končnico igra na vrhunski ravni." Pri Bostonu, ki je izgubil vse tri tekme pred svojimi gledalci, je bil najbolj učinkovit Avery Bradley (23).

Bojevniki v končnici še brez poraza

James bo še sedmič zapored igral v finalu Lige NBA. Ta se bo začel čez en teden, prvo tekmo bo gostil Golden State, ki v letošnji končnici še ne pozna poraza. "Ekipa je res neverjetna. Celo sezono se nismo predali, čeprav smo imeli težave. V končnici smo se precej dvignili. Zdaj se lahko začnemo pripravljati na finale. Od danes naprej je Golden State v središču naše pozornosti," pa razmišlja trener Clevelanda Tyronn Lue.

Vzhod, peta tekma:

Boston (1) - CLEVELAND (2) (1:4)

102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)

Bradley 23, Green 14, Crowder 11, Rozier 10, Horford 8, Olynyk in Brown po 7, Smart in Young po 6, Zeller 4, Jerebko 3, Mickey 2, Johnson 1; James 35 (met iz igre: 13/18), 8 skokov in 8 podaj, Irving 24, Love 15 in 11 skokov, Derrick Williams 14, Jefferson 9, Korver 7, Thompson, Smith in Frye po 6, D. Jones 5, Shumpert 4, Deron Willimas, J. Jones 2.

