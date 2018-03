Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 11 glasov Ocenite to novico! LeBron James (desno) je v statistiko vpisal 27 točk, devet skokov in 11 podaj. Foto: Reuters To so lepi trenutki, posebni trenutki. Ne samo zame in mojo družino, ampak tudi za vse otroke, katerim morda predstavljam vzgled, ki vidijo, da greš na igrišče in se zavedaš, od kod si. Saj veste, bil sem rojen pol ure vožnje od tu in statistika ni ravno govorila v moj prid. Doseči nekaj, za kar so mnogi mislili, da se ne da ponoviti, mi zelo veliko pomeni. In to pomeni veliko tudi mladim, ki rabijo nekaj, česar se lahko oklenejo. LeBron James Ersan Ilyasova je v Atlanti za Philadelphio prispeval 21 točk in 16 skokov. Foto: Reuters Dodaj v

James v 11 letih presegel rekord Jordana

Denver po podaljšku slavil v Oklahoma Cityju

31. marec 2018 ob 08:46

Cleveland - MMC RTV SLO, STA, Reuters

LeBron James je v Ligi NBA postavil nov rekord s svojo 867. zaporedno tekmo v rednem delu z vsaj 10 točkami, s čimer je izboljšal mejnik Michaela Jordana. Cleveland je s 107:102 premagal New Orleans.

Rekord je zvezdnik Cavaliersov dosegel z zabijanjem po dobrih šestih minutah tekme. Skupaj je k zmagi svojega moštva prispeval 27 točk, devet skokov in 11 podaj. 10 točk ali več je James zbral na vsaki tekmi od 5. januarja 2007! Jordanov niz je trajal od 25. marca 1986 do 26. decembra 2001.

Na preostalih tekmah v noči na soboto je pomembno zmago v boju na končnico na Zahodu po dveh zaporednih porazih dosegel Denver, ki je v gosteh po podaljšku s 125:126 premagal Oklahomo City.

Devetič zapored je zmagala Philadelphia, ki je brez poškodovanega Joela Embiida (manjkal bo od dva do štiri tedne) z 91:101 slavila v Atlanti.

Houston je bil s 104:103 boljši od Phoenixa, zmagovalca je ob sireni s trojko odločil Gerald Green. To je bila že 11. zaporedna zmaga Rocketsov, doma so neporaženi 18 srečanj. Predtem je James Harden prav tako s trojko 12 sekund pred koncem izenačil na 101:101. Do tedaj je izza črte zgrešil vseh sedem poskusov.



Tekme 30. marca:

ORLANDO - CHICAGO 82:90

Gordon 18; Markkanen in Kilpatrick po 13.

ATLANTA - PHILADELPHIA 91:101

Lee 20; Ilyasova 21 in 16 skokov.



CLEVELAND - NEW ORLEANS 107:102

James 27, 9 skokov in 11 podaj; Holiday 25.

HOUSTON - PHOENIX 104:103

Harden 28, 8 skokov in 10 podaj; Jackson 27.



OKLAHOMA CITY - DENVER 125:126 - po podaljšku

Westbrook 33, 9 skokov in 13 podaj, Anthony 23 in 9 skokov; Millsap 36 in 9 skokov, Jokić 23, 16 skokov in 6 podaj.

DALLAS - MINNESOTA 92:93

Barnes 19; Crawford 24, Towns 21 in 20 skokov.

UTAH - MEMPHIS 107:97

Mitchell 22; Gasol 28.



LA LAKERS - MILWAUKEE 122:124 - po podaljšku

Kuzma 27 in 12 skokov; Bledsoe 39.

PORTLAND - LA CLIPPERS 105:96

Nurkić 21 in 12 skokov, Lillard 17, 11 podaj in 7 skokov; Williams 23.



VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 75 55 20 73,3 BOSTON CELTICS 75 52 23 69,3 CLEVELAND CAVALIERS 76 46 30 60,5 PHILADELPHIA 76ERS 75 45 30 60,0 INDIANA PACERS 76 45 31 59,2 WASHINGTON WIZARDS 75 41 34 54,7 MIAMI HEAT 76 41 35 53,9 MILWAUKEE BUCKS 76 41 35 53,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 75 35 40 46,7 CHARLOTTE HORNETS 76 34 42 44,7 NEW YORK KNICKS 76 27 49 35,5 CHICAGO BULLS 76 25 51 32,9 BROOKLYN NETS 75 24 51 32,0 ORLANDO MAGIC 75 22 53 29,3 ATLANTA HAWKS 76 21 55 27,6

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 76 62 14 81,6 GOLDEN STATE WARRIORS 75 54 21 72,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 76 47 29 61,8 SAN ANTONIO SPURS 76 44 32 57,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 77 44 33 57,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 77 44 33 57,1 UTAH JAZZ 76 43 33 56,6 NEW ORLEANS PELICANS 76 43 33 56,6 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 76 41 35 53,9 DENVER NUGGETS 76 41 35 53,9 LOS ANGELES LAKERS 75 33 42 44,0 SACRAMENTO KINGS 76 24 52 31,6 DALLAS MAVERICKS 76 23 53 30,3 MEMPHIS GRIZZLIES 76 21 55 27,6 PHOENIX SUNS 77 19 58 24,7

M. R.