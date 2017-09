Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je bil z 22 točkami prvi strelec tekme. Foto: BoBo Prvič po incidentu februarja 2014, ko se je spozabil in napadel sodnika, se je glasbenik Zoran Predin spet pokazal v prvih vrstah navijačev. Foto: BoBo Dodaj v

Kljub porazu spodbudna premiera Petrola Olimpije

Olimpija vodila za 13 točk; Oliver dosegel 22 točk

25. september 2017 ob 21:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so s privlačno predstavo odprli sezono, a to ni bilo dovolj za zmago na prijateljski tekmi proti Fenerbahčeju. Evropski prvaki so zmagali z 78:82.

4.000 gledalcev v Stožicah (prvič po boksarskem vložku leta 2014 se je vrnil tudi Zoran Predin) je dokaz, da se košarkarsko navdušenje v Sloveniji po slovenski pravljici v Carigradu še ni poleglo, tekma pa je prinesla spoznanje, da je Petrol Olimpija sestavila všečno ekipo. Blestel je predvsem Devin Oliver, ki je dosegel 22 točk.

Po začetnem naletu turške ekipe (0:8) je Olimpija hitro izenačila (8:8) in prvo četrtino dobila z 20:15. Slovenskim prvakom je uspel celo delni izid 13:0, ki ga je začinil Roko Badžim z dvema trojkama, po katerih je bila prednost na začetku druge četrtine 28:15. Fenerbahče je vzpostavil ravnotežje, ob polčasu je vodil s 35:36. Olimpija je imela v prvem polčasu 50-odstoten met iz igre, Jordan Morgan in Gregor Hrovat sta dosegla po osem točk.

V tretji četrtini je pri evropskih prvakih zadeval predvsem Brad Wanamaker, pri Olimpiji pa je bil razigran zlasti Devin Oliver. Tudi v zadnji četrtini je Oliver potrdil, kako dobro potezo je naredila Olimpija, ko ga je zadržala. Ob izteku napada je dosegel svojo 17. točko in Olimpijino prednost povišal na 64:58. A potem se je ustavilo v napadu in varovanci Željka Obradovića so z delnim izidom 2:14 tehtnico prevesili na svojo stran (68:75).

Olimpija je spet zagrozila, izjemno akcijo z zabijanjem je v predzadnji minuti uprizoril Oliver, ki je zadel še dodatni prosti met (74:75). Ključne tri točke za zmago Fenerbahčeja (manjkala sta Bobby Dixon in Nikola Kalinić, nekateri nosilci igre pa niso dobili priložnosti) je v zadnji minuti ob izteku napada dosegel Arne Egehan (74:78), ki je bil s 17 točkami presenetljivo prvi strelec Fenerbahčeja).

V četrtek Petrol Olimpijo čaka domača superfinalna tekma proti Krki. Olimpija bo naskakovala osmo superpokalno lovoriko.

Prijateljska tekma, Stožice:

UNION OLIMPIJA - FENERBAHČE

78:82 (20:15, 15:21, 21:18, 22:28)

Oliver 22, Badžim in Morgan po 12, Hrovat 10, Špan 9, Battle 7, Radulović 4, Bubnić 2, Kastrati 0; Egehan 17, Thompson 12, Wanamaker 11.

T. O.