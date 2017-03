Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec in soigralci se poslavljajo od Lige ABA. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka se kljub zmagi nad Cibono poslavlja od jadranske lige

Poraz Olimpije v Zadru

12. marec 2017 ob 19:02,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 20:56

Zagreb, Zadar - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v zadnjem krogu Lige ABA s 95:91 premagali Cibono, a vseeno v regionalnem tekmovanju zasedli zadnje mesto, saj je bil Zadar doma boljši od Uniona Olimpije (81:78).

Za obstanek bi morala biti izpolnjena oba pogoja. Že lani, ko sta se poslovila dva kluba, se je Krka borila za obstanek, toda tedaj jo je rešil prav Zadar, ki je tesno s 85:83 odpravil Sutjesko. Črnogorci so tedaj imeli celo met za zmago, a se je žoga odvrtela z obroča. Zadnji je bil lani Tajfun, ki je bil tedaj slovenski prvak. Tokrat se Krki ni izšlo in po sedmih letih se poslavlja od regionalne lige.

Krka je slabo začela dvoboj, saj je že po petih minutah igre, ko je izza črte zadel Željko Šakić Cibona povedla z dvomestno prednostjo. V prvi četrtini je bila najvišja razlika že 16 točk, po desetih minutah pa je znašala deset. Toda v nadaljevanju je vendarle gostiteljem steklo. Naredili so delni izid 9:0, Matej Rojc pa je po zadeti trojki ob koncu 14. minute izenačil na 33. Po odmoru so gostitelji prevzeli pobudo. Prišli so v vodstvo, po tehnični napaki Scottieja Reynoldsa pa so povedli za šest, Sandi Čebular pa je bil natančen izza črte za 73:65.

Zagrebški volkovi so hitro odgovorili s serijo 7:0, v 36. minuti pa je s črte prostih metov Paolo Marinelli zadel za gostujoče vodstvo. Cibona je povedla za pet, toda dve minuti pred koncem je bil izid znova izenačen. Ron Curry je s petimi točkami v zadnji minuti poskrbel, da je bil izid izenačen, nato pa je Matic Rebec 14 sekund pred koncem ukradel žogo Reynoldsu. Stekel v protinapad, vendar ga je Američan blokiral, toda pritekel je Marko Luković in dosegel odločilen koš. Na drugi strani je Šakić zgrešil, Luković pa je potrdil zmago.

26., zadnji krog:

KRKA - CIBONA

95:91 (19:29, 25:17, 29:22, 22:24)

Luković 24, Curry 15, Rebec 13, Rojc 12, Kastrati 8, Elliott 7, Čebular 6, Jukić in Dimec po 4, Bunić 2; Rozić 24, Šakić in Žorić po 16.

ZADAR - UNION OLIMPIJA

81:78 (25:21, 13:14, 24:30, 19:13)

Barać in Ramljak po 18, Vladović 16, Marinković in Kovačevič po 11; Jefferson 20, Janković 17, Oliver 15, Hrovat 8, Barbarič 6, Mulalić in Pelko po 5, Milošević 2.

Ponedeljek ob 18.00:

MZT SKOPJE - MORNAR

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

MEGA LEKS - KARPOŠ SOKOLI

82:69 (15:20, 25:22, 22:18, 20:9)



IGOKEA - PARTIZAN

70:64 (28:17, 16:17, 9:16, 17:14)



CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

104:92 (20:24, 29:21, 31:29, 24:18)

Lestvica

CRVENA ZVEZDA 25 24 1 +448 49 CEDEVITA 26 20 6 +215 46 PARTIZAN 26 19 7 +132 45 BUDUĆNOST 25 18 7 +184 43 IGOKEA 26 13 13 -66 38 MEGA LEKS 26 11 15 -7 37 CIBONA 26 11 15 -21 37 FMP ŽELEZNIK 26 10 16 -71 36 UNION OLIMPIJA 26 10 16 -77 36 KARPOŠ SOKOLI 26 10 16 -145 36 ZADAR 26 9 17 -213 35 MORNAR 25 9 16 -15 34 KRKA 26 8 18 -228 34 MZT SKOPJE 25 8 17 -136 33

