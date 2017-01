Krka v Kopru že na kolenih, a se je izvlekla

Koprčani v zadnji minuti zapravili +7

18. januar 2017 ob 23:07

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Krke so v 15. krogu državnega prvenstva po podaljšku z 98:93 premagali Sixt Primorsko v gosteh in se zavihteli na vrh lestvice.

Novomeščani so bili v Kopru že v izgubljenem položaju. Semafor je namreč v 35. minuti kazal 77:64 za domače. A prednost jim ni zadoščala, saj se je Krka z delnim izidom 13:2 približala na 79:77.

Rebec kradel žoge, Luković zadeval

Koprčani so nato 56 sekund pred koncem povedli s 85:78. Toda najboljši igralec Krke Marko Luković je iz nemogočega položaja zadel trojko upanja. Še vedno pa je imela Sixt Primorska 35 sekund pred iztekom rednega časa prednost petih točk (87:82). Sledil je niz neverjetnih napak in dve ukradeni žogi Matica Rebca, ki sta Krki omogočili izenačenje na 87:87. Domači so vseeno krenili v zadnji napad za zmago, toda poskus prvega strelca tekme Troya Franklina (26 točk, trojke 6:9) ni našel cilja.

Gostje so bili v podaljšku v psihični prednosti, kar so izkoristili, in iz Kopra odnesli dve točki, ki bi jih domači veliko bolj potrebovali v boju za uvrstitev v Ligo za prvaka.



Aleksander Sekulič, trener Sixt Primorske: "Čestitke Krki za zmago, čeprav smo si jo veliko bolj zaslužili. Igrali so vseh 40 minut, mi pa zaključili po 39 minutah in pol. V zadnjih trenutkih tekme smo zmrznili, ukvarjali smo se z osnovnimi rečmi, s katerimi se ne bi smeli. Tekmo bi morali mirno pripeljati do konca. To je stvar, na kateri bomo morali še delati. Kar se pa tiče celotne tekme, smo igrali tako, kot smo se dogovorili. Tako v napadu kot v obrambi so fantje naredili tisto, kar se od njih pričakuje. Na koncu smo malce tudi nezasluženo morali priznati premoč tekmecu. Kar se tiče novinca v ekipi - Ćapinu moramo dati čas, da se uigra, spozna ekipo in potem bo vse skupaj lažje."

Dejan Mihevc, trener Krke: "Čestitam fantom za težko prigarano zmago. Vsekakor pa ne moremo biti zadovoljni s samo igro, z izjemo samega začetka in pa definitivno zadnje minute, ko smo pokazali pravi karakter. Uspelo nam je izničiti šest točk zaostanka in tekmo pripeljati v podaljšek, kjer smo zmagali. Če bi zmagala Primorska, ne bi bilo nezasluženo, saj so prikazali dobro igro. Želim jim dobrih iger in sreče v nadaljevanju prvenstva."

15. KROG:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

* 93:98 (16:20, 32:18, 18:18, 21:31)

Franklin 26, Morina 12; Luković 18, Curry 17, Rojc 12.

* - po podaljšku



Petek ob 19.00:

TERME OLIMIA - PORTOROŽ

Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - TAJFUN

ŠENČUR GGD - ZLATOROG LAŠKO

Ob 20.00:

LTH CASTINGS - HOPSI POLZELA

Sreda, 8. februarja, ob 20.00:

UNION OLIMPIJA - HELIOS SUNS

Lestvica: KRKA 15 12 3 27 UNION OLIMPIJA 15 11 4 26 ZLATOROG 14 11 3 25 ROGAŠKA 14 10 4 24 HOPSI POLZELA 14 9 5 23 SIXT PRIMORSKA 15 8 7 23 HELIOS SUNS 13 8 5 21 TAJFUN 13 7 6 20 ŠENČUR GGD 14 5 9 19 TERME OLIMIA PODČETRTEK 14 2 12 16 LTH CASTINGS 15 1 14 16 PORTOROŽ 14 1 13 15

A. V.