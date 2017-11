Kvalifikacije za SP: Španija - Slovenija 44:38 (polčas)

Dvoboj zadnjih dveh evropskih prvakov

26. november 2017 ob 18:10,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 20:23

Burgos - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji igrajo drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po domači zmagi nad Belorusijo prvič gostujejo, v Burgosu se merijo s Španci.

Reprezentanci sta v prvem krogu kvalifikacij prišli do zmage z identično razliko. Slovenci so pred domačimi navijači s 87:74 ugnali Beloruse, Španci pa so zmagali na gostovanju v Črni gori (79:66). To je 19. medsebojni obračun španske in slovenske reprezentance. Španci so bili boljši 13-krat, Slovenci so dobili zadnjega, ko so bili pred dobrima dvema mesecema boljši v polfinalu evropskega prvenstva. Gre tudi za dvoboj zadnjih dveh evropskih prvakov. Medtem ko pri Sloveniji manjka pet nosilcev zlate kolajne iz Carigrada, pa ima Španija povsem spremenjeno ekipo, saj v moštvu ni nobenega, ki je igral na zadnjem EuroBasketu. Vsi so namreč člani moštev iz Lige NBA in Evrolige.

Trifunović je na parket poslal enako začetno peterko kot v petek v Stožicah. V prvem napadu je lepo zaključil Gašper Vidmar, ob katerem so začeli še Luka Rupnik, Klemen Prepelič, Jaka Blažič in Vlatko Čančar. Prepeliča je nato prebil Jaime Fernandez, vendar se je slovenski branilec na drugi strani oddolžil z lepo podaji Vidmarju za zabijanje. Zatem so pobudo prevzeli Španci. V vodstvo jih je po izgubljeni žogi Jake Blažiča v drugi minuti popeljal razigrani Quino Colom, ki je v prvi četrtini prispeval kar deset točk. Dal je pet točk zapored za 9:4. Ko je odlični organizator igre zadel še trojko, je pri izidu 14:8 Trifunović vzel minuto odmora. Zatem so Slovenci dosegli štiri točke zapored, enak je bil španski odgovor, nato pa je sledila serija evropskih prvakov 8:0, ki jo je s trojko zaključil Matic Rebec. Slovenija je povedla z 20:18, po prvih desetih minutah pa je prednost znašal točko.

Ko je slovenski selektor poslal prvo peterko na klop, je igra znova malce padla. Dolgo ekipi nista v drugi četrtin zadeli. Po treh minutah je bil izza črte uspešen Sergi Vidal, vendar je na drugi strani takoj odgovoril Prepelič, ki se je v drugič četrtini razigral. Vendarle so znova Španci imeli pobudo in Vidal je s svojo drugo trojko povedel za štiri. Tudi Colom je takoj po vrnitvi na parket zadel izza črte, njemu je to uspelo s pomočjo. Prepelič je držal Slovenijo v igri in s prodorom ter nato zadetim prostim metom je tri minute pred odmorom izenačil na 35. Po trojki Xavija Rabasede je z natančnim metom izza črte odgovoril Blažič, nato pa Slovenija do konca četrtine ni več zadela. Ko sta žogo lahkomiselno zapravila Blažič in Miha Lapornik, je v zadnji minuti Rabaseda v protinapadu položil za 44:38.

V drugi četrtini je Slovenija slabše odigrala v napadu. Evropski prvaki so dopustili nekaj odprtih metov za tri točke, hkrati pa so puščali tudi veliko prostora pod obročem, kjer so slabo zapirali in imeli znova veliko težav v skoku. Španci so skok v prvem delu dobili z 22:15, ob tem so devet odbitih žog ujeli v napadu.

2. krog, skupina A, danes ob 19.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

-:- (20:21, 24:17, -:-, -:-)



BELORUSIJA - ČRNA GORA

Skupina B:

LATVIJA - ŠVEDSKA 82:73

Peiners 18, Pasečniks 15; Borg in Czerapowicz po 14.

UKRAJINA - TURČIJA 60:67

Gladir 20; Gecim 15, Sanli 14.

Lestvica: TURČIJA 2 2 0 4 UKRAJINA 2 1 1 3 LATVIJA 2 1 1 3 -------------------------------------- ŠVEDSKA 2 0 2 2



V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.

Tilen Jamnik