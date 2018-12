Slovenija je leta 2013 uspešno organizirala domače evropsko prvenstvo, zdaj želi še organizacijo enega od kvalifikacijskih turnirjev za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Slovenska košarkarska reprezentanca je lani v Carigradu osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, letos pa se (ob odsotnosti številnih ključnih igralcev) ni uspela prebiti skozi kvalifikacijsko sito za nastop na SP-ju 2019. Foto: EPA Sorodne novice "Žal je situacija taka in so za slovensko košarko težki časi" Dodaj v

KZS: Do Tokia prek domačega kvalifikacijskega turnirja!

S pomočjo Luke Dončića bi bil veliki cilj lažje uresničljiv

3. december 2018 ob 17:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarska zveza Slovenije razmišlja, da bi junija organizirala enega od kvalifikacijskih turnirjev za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020.

Na olimpijskih igrah bo sodelovalo dvanajst ekip. Sedem jih bo znanih po svetovnem prvenstvu (Evropa in Amerika imata dve mesti, Afrika, Azija, Oceanija po eno), Japonska kot gostiteljica ima tudi zagotovljeno udeležbo, preostale štiri ekipe pa bodo prišle s štirih kvalifikacijskih turnirjev. Teh se bo udeležilo štiriindvajset ekip, šestnajst s svetovnega prvenstva ter osem s povabilom Fibe.

Imamo zvezdnika Luko Dončića!

Generalni sekretar KZS-ja Rašo Nesterović je v pogovoru za STA povedal, da na KZS-ju zelo resno razmišljajo, da bi organizirali enega od teh kvalifikacijskih turnirjev. "Vemo, da imamo precej možnosti, saj smo aktualni evropski prvaki, pred leti smo se dokazali kot uspešni organizatorji evropskega prvenstva, predvsem pa imamo enega največjih zvezdnikov svetovne košarke, Luko Dončića. Fiba se dobro zaveda, kaj tržno pomeni Dončić na azijskem trgu, kjer zelo podrobno spremljajo Ligo NBA. Hkrati se zaradi sistema kvalifikacij za svetovno prvenstvo obeta velik osip mladih zvezdnikov; poleg Dončića so vprašljivi še na primer Latvijec Kristaps Porzingis, Finec Lauri Markkanen, Srb Nikola Jokić in še nekateri," pravi Nesterović

Na vsakem kvalifikacijskem turnirju bo nastopilo šest ekip, razdeljenih v dve skupini, na olimpijske igre pa bodo potovali le zmagovalci finalov: "Mislim, da imamo z Dončićem in drugimi slovenskimi asi, ki seveda sredi poletja nimajo klubskih obveznosti, precej možnosti za uvrstitev. Seveda moramo pretehtati še ostale vidike organizacije takšnega dogodka, med drugim kotizacijo, ki jo je treba plačati Fibi. Je pa ta v primerjavi z na primer evropskim prvenstvom precej, precej nižja," dodaja Nesterović.

Nesterovića strah kvalifikacij za EP

Pred morebitnimi kvalifikacijami za olimpijske igre Slovenijo februarja čaka še zaključek kvalifikacij za SP, konec leta (novembra) pa začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo, katerih sistem je zelo podoben zdajšnjim kvalifikacijam za SP. Pomembna razlika je le v tem, da so termini štirje (brez poletnega), kar pomeni, da se v dveh terminih igrata po dve tekmi, v dveh pa zgolj ena. V kvalifikacijah za Eurobasket 2021 bo sodelovalo 32 ekip, razdeljenih v osem skupin po štiri moštva, na EP pa se jih bo uvrstilo 24 (prve tri iz vsake skupine). Neznanka so skupine, v katerih bodo bodo gostitelji ali gostitelja prvenstva.

Glede na izkušnje in poraze iz teh kvalifikacij je Nesterovića kar malce strah naslednjih tekem. "Kot smo videli v teh kvalifikacijah, je veliko odvisno od žreba. Brez dvoma tokrat nismo imeli sreče, tako da upam, da bo v naslednjih kvalifikacijah bolje. Ta sistem nam res ne leži, hkrati pa ni narejen za mlade igralce oziroma ekipe. Ker imaš pred vsako tekmo le nekaj skupnih treningov, veliko bolj ustreza izkušenim igralcem in tistim, ki že več let igrajo skupaj."

Porazi, ki pustijo posledice

"Mi smo morali zaradi razmer v evropski košarki kreniti v pomlajevanje ekipe, žal pa se nam rezultatsko ni izšlo. Ekipe so pomlajuje tako, da izkušenim igralcem počasi dodajaš dva, tri nove mlade igralce, ki se učijo in počasi vključujejo v sistem. Mi pa smo morali sestaviti ekipo samih mladih, brez enega izkušenega. Zdaj novembra je bil najstarejši Edo Murić s 26 leti. Zagotovo smo na košarkarski zvezi nezadovoljni, vendar bolj mi je žal igralcev. Takšni porazi jih v začetku karier bolijo, zato jih je treba podpreti in se skušati s skupnimi močmi izvleči iz vsega tega."

Zaenkrat nič ne kaže, da se bo razmerje moči v evropski košarki kaj spremenilo. Prvo upanje je morda nov generalni sekretar Fibe, ki bo nasledil pokojnega Patricka Baumanna. Njegovo ime naj bi bilo znano v naslednjih desetih dneh.

T. O.