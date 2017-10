Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Gregor Hrovat je bil najboljši strelec Ljubljančanov s 13 točkami. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Petrol Olimpija brez rezultatskega pritiska, a z jasnimi željami Dodaj v

Le ena dobra četrtina premalo - Olimpija brez možnosti v Strasbourgu

Poraz Banvita v Benetkah

11. oktober 2017 ob 20:30,

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 22:22

Strasbourg - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 1. krogu Lige prvakov izgubili v Strasbourgu. Francozi so prevladovali večji del srečanja, v zadnji četrtini pa so popustili, a se v končnici le zbrali in zmagali s 83:69.

Gostitelji so si v drugi četrtini priigrali visoko prednost, na odmor so odšli s 14 točkami naskoka (46:32). Po 30 minutah so bili Ljubljančani že v izgubljenem položaju (61:42). V zadnji četrtini so izbranci Gašperja Okorna zaigrali odločno v obrambi in se tri minute pred koncem približali na 70:63, a jim velik preobrat ni uspel.

V Franciji je za zeleno-bele že zaigral Domen Lorbek, ki se je vrnil k slovenskim prvakom. V prvem polčasu je zadel dve trojki (s šestimi točkami je tudi končal srečanje), toda dober vtis z začetka tekme so gostje pokvarili na začetku druge četrtine. Takrat so imeli zmaji strelski mrk, pet minut brez točke pa so gostitelji izkoristili in pobegnili na 40:25.

Drugouvrščena ekipa francoskega prvenstva je v tretji četrtini še povišala prednost, Olimpija je bila razglašena, dosegla je le deset točk. Slika se je na parketu popolnoma spremenila v zadnji četrtini, ko sta Jordan Morgan in Gregor Hrovat ujela priključek (70:63). A odgovor Francozov je bil hiter, pozneje pa so prednost spet dvignili nad deset in tekmo zanesljivo pripeljali do konca.

Pri domačih je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Michael Dixon, 15 jih je dodal Darlon Atkins. Pri Ljubljančanih je kapetan Hrovat prispeval 13 točk, eno manj je dosegel Morgan.

Petrol Olimpija nastopa v skupini C skupaj s turškim Banvitom, madridskim Estudiantesom, nemškim Bayreuthom, grškim AEK-om in ekipo Umano Reyer iz Benetk. V nadaljevanje tekmovanja se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz vsake skupine. Ljubljančani bodo tudi naslednjo tekmo igrali v gosteh, in sicer proti Banvitu, prvič pa se bodo v novem tekmovanju domači publiki predstavili 25. oktobra proti Beyreuthu.

Skupina C, 1. krog:

STRASBOURG - OLIMPIJA

83:69 (17:14, 29:18, 15:10, 22:27)

4.500; Dixon 21, Atkins 15, Labeyrie 13, Wright 10, Logan in Leloup po 7, Otule 5, Cortlae 4, Sy 1; Hrovat 13, Morgan 12, Oliver 11, Battle 9, Bubnić 8, Lorbek 6, Badžim 4, Kastrati, Radulović in Špan po 2.

Met za dve točki: 26/48; 22/45

Met za tri točke: 7/16; 6/23

Prosti meti: 10/15; 7/10

Skoki: 44; 26





ROSA RADOM - BAYREUTH

79:96 (33:16, 14:27, 9:29, 23:24)



AEK ATENE - ESTUDIANTES

79:87 (15:31, 23:17, 17:17, 24:22)



VENEZIA - BANVIT

* 108:101 (19:16, 25:12, 20:22, 16:30)

Vidmar 13 (met 4/6) v 24 minutah za Banvit.

* - po treh podaljških

