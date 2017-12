Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! LeBron James je za novo zmago Clevelanda prispeval 34 točk. Na vsaki od zadnjih desetih tekem je imel James več kot 50-odstoten met iz igre. Foto: Reuters Dodaj v

LeBron James pokvaril jubilej Marca Gasola

Boston do 20. zmage sezone

3. december 2017 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zmagoviti niz Clevelanda v Ligi NBA je bil nepričakovano ogrožen, a je stvari na svoje mesto postavil kdo drug kot LeBron James. Cleveland je Memphis ugnal s 116:111.

James je dosegel 34 točk (ob tem je imel še 12 podaj), vključno s sedmimi v zadnjih 82 sekundah tekme. Ko je Cleveland povedel z 91:72, je redkokdo verjel, da bo tekma še razburljiva, a so gostje (po trojki Dillona Brooksa) dobri dve minuti pred koncem izenačili na 109. S petimi zaporednimi točkami je LeBron James naredil red.

To je enajsta zaporedna zmaga Clevelanda (v tej seriji je tekmecem vedno nasul vsaj 100 točk) in enajsti zaporedni poraz Memphisa, za katerega je Marc Gasol dosegel 27 točk, s čimer je v Ligi NBA presegel mejo 10 tisoč doseženih točk.

Boston, najuspešnejša ekipa letošnje sezone (20 zmag, 4 porazi), je bil s 116:111 boljši od Phoenixa. Kyrie Irving je bil z 19 točkami prvi strelec uravnoteženega Bostonovega napada, pri čemer je zadel tudi ključen met za tri točke. Gostje so namreč zaostanek 17 točk skoraj povsem izničili in prišli na 105:103, Irving pa jih je ohladil s trojko z desnega krila.

Devin Booker je pri Phoenixu z 38 točkami postavil osebni rekord sezone.

Milwaukee je s 109:104 premagal Sacramento. V tretji četrtini so gostitelji vodili že za 20 točk, a so se morali precej potruditi za zmago. Giannis Antetokounmpo je blestel s 33 točkami (zadel je 17 prostih metov, največ v tej sezoni) in 13 skoki.

Liga NBA, tekme 2. decembra:

BOSTON - PHOENIX 116:111

Irving 19, Brown in M. Morris po 17, Tatum 15, Horford 14; Booker 38.



DALLAS - LA CLIPPERS 108:82

Barea 21 točk in 10 podaj; L.Williams 18.



BROOKLYN - ATLANTA 102:114

Dinwiddie 15; Schröder 24, Babbitt 20.



PHILADELPHIA - DETROIT 108:103

Covington in Embiis (10 skokov) po 25, Redick 18, Šarić 17; Harris 27, Jackson 25.



CLEVELAND - MEMPHIS 116:111

James 34 točk in 12 podaj, Love 20, Smith 17, Wade 16; Evans 31, Gasol 27.

MILWAUKEE - SACRAMENTO 109:104

Antetokounmpo 33 točk in 13 skokov, Middleton 25, Bledsoe 19; Randolph 22.



DENVER - LA LAKERS 115:100

Murray 28, Lyles 18; Ingram 20, Lopez in Randle po 15.



PORTLAND - NEW ORLEANS 116:123

Lillard 29, McCollum in Leonard po 17; Cousins 38, Moore 19.

T. O.