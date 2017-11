Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Petrol Olimpija je v prejšnjem krogu izgubila z Budućnostjo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga ABA: Cedevita - Petrol Olimpija 36:28 (polčas)

Ljubljančani po tretjo zmago v Ligi ABA

4. november 2017 ob 18:58,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 19:41

Zagreb - MMC RTV SLO

Petrol Olimpijo v 7. krogu Lige ABA gostuje pri zagrebški Cedeviti. Tekma v Domu sportova se je začela ob 19. uri.

Ljubljančani, ki so še vedno brez poškodovanih Jana Barbariča in Talorja Battla, se bodo v Zagrebu zoperstavili zasedbi, ki cilja na naslov prvaka v Ligi ABA, in je trenutno druga v Ligi ABa.

Gašper Okorn, trener Petrol Olimpije: "Cedevita je vrhunska zasedba, ki je brez dvomov med glavnimi kandidati za naslov prvaka Lige ABA. V Zagreb odhajamo neobremenjeni in se posvečamo samemu sebi. Želim si, da na gostovanju pri Cedeviti odigramo pogumno in proti kvalitetnemu nasprotniku poskusimo še izboljšati nekatere podrobnosti v naši igri. Verjamem, da lahko odigramo dobro srečanje."

LIGA ABA, 6. KROG

Danes ob 19.00:

CEDEVITA - PETROL OLIMPIJA

-:- (23:15, 13:13, -:-, -:-)



Ob 17.00:

FMP - CIBONA



Nedelja ob 17.00:

BUDUĆNOST - MORNAR



Ob 19.00:

MZT SKOPJE - MEGA BEMAX



Ponedeljek ob 21.00:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA



Že odigrano:

ZADAR - IGOKEA

82:76 (22:20, 18:22, 18:15, 24:19)

Lestvica BUDUĆNOST 6 5 1 +44 11 CRVENA ZVEZDA 6 4 2 +60 10 PARTIZAN 6 4 2 +34 10 CEDEVITA 6 4 2 +21 10 IGOKEA 7 3 4 -11 10 FMP 6 3 3 +31 9 CIBONA 6 3 3 -8 9 MORNAR 6 3 3 -25 9 ZADAR 7 2 5 -39 9 PETROL OLIMPIJA 6 2 4 -12 8 MEGA BEMAX 6 2 4 -15 8 MZT SKOPJE 6 2 4 -67 8

D. S.